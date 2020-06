Fantastische seks draait niet om wat voor iedereen werkt, schrijft Ann Cuyvers in Samen Zin. Het gaat erom dat wat je doet werkt voor jou. Een paar lees- en doetips om dat uit te zoeken.

1. Ontdek wat jij aangenaam vindt

De wereld komt binnen langs onze zintuigen en de juiste sfeer is heel belangrijk, stelt Ann Cuyvers. Dus zoek je best uit waar jij een aangenaam gevoel van krijgt. Welke geuren prikkelen je, welke stofjes voelen fijn aan tegen je huid, welk moment van de dag vind jij het gezelligst, en welk het opwindendst, welke kleuren geven je ene goed gevoel, op welke temperatuur vertoef je graag in ene kamer, welke belichting geeft je zelfvertrouwen en in welke outfit voel je je het beste in je vel. Vergeet vooral je tastzin niet. Elke vierkante centimeter huid bevat elf meter zenuwen, tweehonderd zenuwuiteinden tien haren en anderhalf miljoen cellen, beeld je dus in hoe gevoelig je tastzin is. Zoek uit welke plekken op jouw lichaam het gevoeligst zijn, en hoe je het liefst wil aangeraakt worden.

Meer lezen: Samen Zin van Ann Cuyvers, Van Halewyck.

2. Kus

Veel. Het is een van de fijnste dingen die je kunt doen, het is opwindend, vertelt je veel over de ander en jezelf en het wordt schromelijk onderschat.

Meer lezen: De Climax Club door Jüne PLa, Horizon

3. In kaart

Als je het gevoel hebt dat het nog lekkerder kan, is het een goed idee om je huidige seksuele gedrag in kaart te brengen, schrijft Ann Cuyvers. Uiteraard zonder oordeel, het gaat niet over goed of slecht, maar over waar je tevreden over bent en waar niet. Denk na over tempo, variatie en frequentie, maar sta ook stil bij vragen als: heb je pijn bij sommige handelingen? Fake je orgasmes? Mis je soms opwinding? 'Mensen focussen vaak op frequentie om hun tevredenheid, maar dat is geen goede maatstaf', vindt Cuyvers. 'Bekijk liever het gevoel dat je krijgt van seks, de impact er van op je relatie en op je geluksgevoel.'

Meer lezen: Samen Zin van Ann Cuyvers, Van Halewyck.

'Masturbatie levert niet alleen overweldigende orgasmes op, het leert je ook wat je lekker vindt.' © Getty Images

4. Masturbeer

En neen, niet snelsnel aan jezelf prullen voor een schermpje met porno, vindt Lucy-Anne Holmes. 'Neem de tijd. Creëer een fijne sfeer, ruim de plek op waar je aan de slag wil, neem een douche of een bad, bedenk wat je wil gaan doen, verken je lijf en ga niet meteen naar de erotische zones, gebruik je fantasie als dat het fijner maakt, en vergeet vooral niet lekker diep te ademen want dat vergroot het plezier.' Niet alleen levert masturbatie overweldigende orgasmes op, stelt Holmes, maar het leert je ook wat je lekker vindt en maakt je dus een beter minnaar.

Meer lezen: Don't Hold my head down, door Lucy-Anne Holmes. Unbound.

5. Een verlanglijstje

'Ik was 35 en had nog niet eens topje van de ijsberg ontdekt van hoe geweldig seks kan zijn.' Dat schrijft Lucy-Anne Holmes. 'Want als je altijd doet wat je altijd doet, krijg je wat je altijd krijgt.' Dus stelt ze een verlanglijstje op, dingen die ze intrigerend vindt en waar ze graag meer over wil leren of die ze graag wil uitproberen. Maak je lijst niet te lang, is haar standpunt, zodat het doenbaar blijft. Je kunt altijd schrappen en bijvoegen.

Meer lezen: Don't Hold my head down, door Lucy-Anne Holmes. Unbound.

6. Debriefing

Als je het de volgende keer nog lekkerder wil, dan is een debriefing volgens Jüne PLa een goed idee. Zet voor jezelf op een rij wat geweldig was, en praat na afloop even over hoe jullie het vonden.

Meer lezen: De Climax Club door Jüne PLa, Horizon

'Geef jezelf de tijd om te genieten, en wees creatief, gebruik je verbeelding en probeer eens iets anders.' © Getty Images

7. Vergeet voorspel

Niet de handeling, wel het woord, daar pleit Jüne Pla voor. 'Voor. Dat suggereert dat de penetratie de hoofdschotel is. Nu is coïtus leuk, daar niet van, maar ik vind het niet fijn om telkens hetzelfde te doen en er zijn nog zo veel andere dingen die minstens even leuk zijn. Bovendien is niet iedereen hetero.' Alleen, niemand vertelt ons wat we allemaal kunnen doen. De eerste stap is dan ook: informeer jezelf. Lees, stel vragen, probeer dingen uit. En beschouw 'voorspel' als een volwaardige seksuele handeling. Strelen, plagen, likken, het is niet alleen fijn op je erotische zones en het moet ook niet snelsnel.

'Geef jezelf de tijd om te genieten, en wees creatief, gebruik je verbeelding en probeer eens iets anders.' Weet je wat jij lekker vindt, zeg dat dan ook, suggereert Pla. 'Als je minnaar of minnares er niets van bakt, is het omdat je hem of haar niet geleerd hebt hoe jij aangeraakt wil worden. Passiviteit is niet onschuldig, laat niet zo maar alles gebeuren omdat je denkt dat 'normaal' is, dat je de ander gaat vervelen of op de zenuwen werken.'

Meer lezen: De Climax Club door Jüne PLa, Horizon

8. Toestemming

Neen is neen. Altijd. Voel je de neiging om aan te dringen? Laat het alsjeblief, stelt Jüne Pla. 'Geef je partner tijd om in zijn of haar ritme vooruit te gaan.' Probleem is ook dat niet iedereen er in slaagt om neen te zeggen. Soms willen we de ander niet teleurstellen en doen we uit plichtsbewustzijn of schuldgevoel toch iets waar we geen zin in hebben. Maar ons lichaam zegt dan toch vaak neen, stelt Pla.

'Een afwijzend gebaar, terugtrekkende beweging, ene hand die wegduwt, een gesloten gezicht, handen die wegduwen of verstarren, een bewegingsloos lichaam. Let daarom ook op de lichaamstaal van de ander en als je partner niet veel zin lijkt te hebben, dan hou je beter op en ga je praten.'

Meer lezen: De Climax Club door Jüne PLa, Horizon

9. Informeer jezelf

Wil je leren koken, dan koop je waarschijnlijk een boek. En dat kan voor seks ook. De boeken waar deze tips uit komen zijn stuk voor stuk aanraders. Ook Seks! Een leven lang leren, van Ellen Laan en Rik van Lunsen is een bron van genuanceerde informatie. Laan schreef ook een boek voor meisjes vanaf 12, de leeftijd waarop de meeste meisjes nog niet seksueel actief zijn, het Lijfboek voor powergirls. En tenslotte is er de website van Sensoa, allesoverseks.be, waar de titel echt de lading dekt.

