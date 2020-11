Heel wat Europeanen willen niet langer (onbewust) bijdragen aan wereldwijde ontbossing. Dat blijkt uit een erg grote bevraging door 140 ngo's.

Jaar na jaar stijgt het aantal bosbranden. Het Braziliaanse ruimtevaartagentschap INPE kon in oktober 2020 maar liefst 17.326 hotspots lokaliseren, meer dan het dubbele van oktober 2019. Van de Pantanal, het grootste waterrijke gebied ter wereld en een regio met een bijzondere biodiversiteit, heeft 28 procent in 2020 gebrand, een oppervlakte ter grootte van Denemarken.

Ontbossing in de winkelkar

De vernielingen worden aangewakkerd door de Europese vraag naar producten zoals soja voor dierenvoer, dat uiteindelijk resulteert in vleesproducten. Ook palmolie, rubber, koffie en cacao zijn producten die vaak gelinkt worden aan ontbossing. Milieuverenigingen berekenden dat ons continent door de grote vraag naar dergelijke producten verantwoordelijk is voor tien procent van de wereldwijde natuurvernietiging. Een Belgische consument, hoe bewust ook, heeft vandaag geen enkele garantie dat zijn aankopen daar niet aan bijdragen.

Dat moet anders, zeggen nu meer dan een miljoen Europeanen. Zij vragen om een wet die producten die afkomstig zijn uit ontbost gebied weert uit de supermarkten. Die wet moet producenten verplichten om hun volledige aanvoerketen onder de loep te nemen en ontbossing uit te bannen. Bijna 70.000 Belgen namen deel aan wat nu al de grootste publieksconsultatie rond een milieuthema in de geschiedenis van de Europese Unie is.

Ook bezorgd om de toestand van de natuur? Je kan nog steeds jouw stem laten horen via www.together4forests.eu tot wanneer de publieksconsultatie sluit op 10 december. Tekenen kan ook via de websites van de de deelnemende organisaties: WWF, Greenpeace, Rikolto, Natuurpunt, Jane Goodall Institute en BOS+ .

