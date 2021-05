De koningin van de DIY Anna Drake is dit jaar een van de veertien ambassadeurs van Mei Plasticvrij. Wij vroegen haar naar haar gouden tip.

'Mijn zotste tip is dat ik door het zelf maken van mijn verzorgings- en schoonmaakproducten, en duurzamer leven in het algemeen (ook qua spullen kopen en voedingspatroon), maar liefst 5000€ minder heb uitgegeven op een jaar tijd. Samen met mijn gezin van vijf personen.

Hoe zot is dat? Goed doen voor jezelf en de planeet én dan nog eens een mooi bedrag besparen. Tijdens mijn workshops en via mijn DIY-pakketten leer ik iedereen hoe gemakkelijk en leuk het is om zelf je producten te maken voor een ecologische levensstijl. In mijn webshop vind je alle grondstoffen, verpakkingen en andere zero waste artikelen voor een duurzaam huishouden.

Mensen kunnen mijn workshops, recepten, DIY pakketten, grondstoffen, verpakkingen en boeken vinden op mijn website.'

