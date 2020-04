De boodschappen-doende buurjongen, de quarantaine-Tinder-crush, de huisarts, de tramchauffeur of de kat die kopjes geeft: in deze rubriek bedanken lezers iemand die tijdens deze coronacrisis in hun ogen een welgemeende merci verdient. Vandaag bedankt de burgemeester van Leuven, Mohamed Ridouani, de Leuvenaars.

De maatregelen die nodig zijn om de verspreiding van het coronavirus af te remmen, hebben op korte tijd veel veranderd. We beseffen dat we enorm veel vragen van onze inwoners. Toch volgen de Leuvenaars de maatregelen op de voet. De solidariteit die in deze periode ontstaat, is hartverwarmend. Het is ongelooflijk om te zien hoeveel Leuvenaars aandacht hebben voor elkaar en bereid zijn om anderen te helpen.

Van op afstand bijles geven aan kinderen die het nodig hebben, een balkonconcert voor een jarig buurmeisje, boodschappen doen voor de buurman... Meer dan ooit zijn we van elkaar gescheiden, maar meer dan ooit zorgen we voor onze naasten en onze omgeving.

En dat brengt mij uiteraard ook bij alle mensen die dag en nacht het beste van zichzelf geven om de zorgsector en andere cruciale sectoren draaiende te houden. Ik heb veel respect voor hen. Zij presteren momenteel enorm veel uren en leveren elke dag uitzonderlijke inspanningen. Ook als deze crisis voorbij is, zullen we dat niet vergeten, want ook dat mogen we niet als een evidentie beschouwen.

Leuven is een warme en zorgzame stad, ook in moeilijke tijden. Dat maakt mij meer dan ooit een trotse burgemeester.

Burgemeester Mohamed Ridouani © Foto R.V.

