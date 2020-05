'Conversietherapie of "homogenezing" heeft vaak blijvende psychologisch schade tot gevolg. We moeten deze praktijk dus ook in België verbieden', schrijft Fourat Ben Chikha (Groen) op de Internationale Dag tegen Holebifobie en Transfobie.

Sinds vorige week is in Duitsland conversietherapie wettelijk verboden, althans voor minderjarige. Conversietherapie of 'homogenezing' heeft één duidelijk doel: LGBT-personen via therapeutische sessies proberen hetero te maken. Dus iemand verplichten om niet zichzelf te zijn.

Dit is geen ver-van-ons-bed-show maar voor velen een bittere realiteit. Ook in mijn eigen leven. In de periode net na mijn coming-out als 18-jarige homoman. Daar stond ik dan, verstoten door mijn familie en thuisloos. Tussen de verschillende nachtelijke dreigtelefoontjes van verschillende familieleden leefde de overtuiging bij hen dat ik ziek was, of nog erger bezeten was van de duivel. En ik moest genezen worden, zo snel mogelijk. De voorwaarde om terug naar huis mogen komen werd gekoppeld aan de vraag van mijn vader om mij te laten genezen door een imam. Eerlijk? Ik heb het even overwogen omdat het gemis van mijn moeder een enorm impact op welzijn had. Maar godzijdank heb ik de koppigheid van mijn moeder geërfd en volg ik haar belangrijkste raad, volg je hart.

Laat ons de onmenselijke praktijk van "homogenezing" in België een halt toeroepen

De methode van deze conversie of herstelterapie is vaak hetzelfde, inzetten om een gevoel van schaamte en schuld. Daar wordt soms ver ingegaan en vaak met blijvende psychologisch schade. Als dit onvoldoende blijkt te werken, gaat men over tot het toedienen van emotionele en of fysieke pijnprikkels bij de cliënten elke keer het thema seksuele en genderdiversiteit aanbod komt. Dit is geen nieuw fenomeen zoals het onderzoek aan het UCLA Williams Institute ons leert. Enkel alleen al in Amerika is er sprake van bijna 700 000 LGBTQ-personen die dergelijke conversietherapie hebben ondergaan. Volgens dezelfde onderzoekers zullen wellicht in de toekomst nog eens 80.000 jonge LGBT-personen vatbaar zijn voor deze praktijk.

In de VS is conversietherapie een booming business en gaat de emotionele en fysieke leed van holebi's en transgenders gepaard met gigantisch economisch gewin.

En hoewel Duitsland nu een duidelijk standpunt inneemt en deze strafrechtelijke beslissing enkel toegejuicht kan worden, is daarmee de kous niet af. Zo zou er in het dagelijks leven nog steeds conversietherapie opgedwongen kunnen worden bij meerderjarigen. En wordt er ook verondersteld dat meerderjarigen niet ontvankelijk zijn aan conversietherapie, wat in de realiteit uiteraard niet het geval is. Want hoeveel meerderjarigen zijn er vanaf hun 18 jaar al volledig onafhankelijk van hun ouders of omgeving en zouden, indien ooit geconfronteerd met conversietherapie, zich daartegen kunnen verzetten zonder angst voor repercussies?

In de VS is conversietherapie een booming business en gaat de emotionele en fysieke leed van holebi's en transgenders gepaard met gigantisch economisch gewin. In heel wat geloofsgemeenschappen is er nog steeds de oeroude geloofsovertuiging dat geaardheid een keuze of aangeleerd is. En hoewel conversietherapie nu al in 20 staten strafbaar is, wordt de opvatting dat 'geaardheid een keuze is' gesteund door de groeiende antigenderbeweging wat de strijd voor seksuele en reproductieve rechten bemoeilijkt.

Ook in Europa is de antigenderbeweging aan momentum aan het winnen

België staat op de tweede plaats in de Rainbow Europe Index van ILGA-Europe, een kaart dat de rechten van de LGBT+ gemeenschap in kaart brengt en aantoont hoe een land scoort. België doet het dus, in vergelijking met andere Europese landen, heel goed en doet zijn best om de rechten van de LGBT+ gemeenschap te vrijwaren. Maar ondanks de score van België, ontbreekt er in eigen land een wettelijk kader dat deze praktijk veroordeelt en verbiedt.

Ook in Europa is de antigenderbeweging aan momentum aan het winnen en komen onze seksuele en reproductieve rechten in gedrang. Denk maar aan hoe de regering in Polen de rechten van vrouwen om voor een abortus te kiezen wil inperken. Het schrappen van de universitaire genderstudie in Hongarije. Het meest recente voorbeeld vanuit Hongarije is het onmogelijk maken om als trans- en interseks persoon je gender te laten aanpassen op al je officiële documenten.

Laten we dus, net als Duitsland en de VS, hier België het nodige doen om deze onmenselijke praktijk halt toe te roepen. En zorgen dat conversietherapie of 'homogenezing' ook in België wordt verboden.

Sinds vorige week is in Duitsland conversietherapie wettelijk verboden, althans voor minderjarige. Conversietherapie of 'homogenezing' heeft één duidelijk doel: LGBT-personen via therapeutische sessies proberen hetero te maken. Dus iemand verplichten om niet zichzelf te zijn. Dit is geen ver-van-ons-bed-show maar voor velen een bittere realiteit. Ook in mijn eigen leven. In de periode net na mijn coming-out als 18-jarige homoman. Daar stond ik dan, verstoten door mijn familie en thuisloos. Tussen de verschillende nachtelijke dreigtelefoontjes van verschillende familieleden leefde de overtuiging bij hen dat ik ziek was, of nog erger bezeten was van de duivel. En ik moest genezen worden, zo snel mogelijk. De voorwaarde om terug naar huis mogen komen werd gekoppeld aan de vraag van mijn vader om mij te laten genezen door een imam. Eerlijk? Ik heb het even overwogen omdat het gemis van mijn moeder een enorm impact op welzijn had. Maar godzijdank heb ik de koppigheid van mijn moeder geërfd en volg ik haar belangrijkste raad, volg je hart. De methode van deze conversie of herstelterapie is vaak hetzelfde, inzetten om een gevoel van schaamte en schuld. Daar wordt soms ver ingegaan en vaak met blijvende psychologisch schade. Als dit onvoldoende blijkt te werken, gaat men over tot het toedienen van emotionele en of fysieke pijnprikkels bij de cliënten elke keer het thema seksuele en genderdiversiteit aanbod komt. Dit is geen nieuw fenomeen zoals het onderzoek aan het UCLA Williams Institute ons leert. Enkel alleen al in Amerika is er sprake van bijna 700 000 LGBTQ-personen die dergelijke conversietherapie hebben ondergaan. Volgens dezelfde onderzoekers zullen wellicht in de toekomst nog eens 80.000 jonge LGBT-personen vatbaar zijn voor deze praktijk. En hoewel Duitsland nu een duidelijk standpunt inneemt en deze strafrechtelijke beslissing enkel toegejuicht kan worden, is daarmee de kous niet af. Zo zou er in het dagelijks leven nog steeds conversietherapie opgedwongen kunnen worden bij meerderjarigen. En wordt er ook verondersteld dat meerderjarigen niet ontvankelijk zijn aan conversietherapie, wat in de realiteit uiteraard niet het geval is. Want hoeveel meerderjarigen zijn er vanaf hun 18 jaar al volledig onafhankelijk van hun ouders of omgeving en zouden, indien ooit geconfronteerd met conversietherapie, zich daartegen kunnen verzetten zonder angst voor repercussies?In de VS is conversietherapie een booming business en gaat de emotionele en fysieke leed van holebi's en transgenders gepaard met gigantisch economisch gewin. In heel wat geloofsgemeenschappen is er nog steeds de oeroude geloofsovertuiging dat geaardheid een keuze of aangeleerd is. En hoewel conversietherapie nu al in 20 staten strafbaar is, wordt de opvatting dat 'geaardheid een keuze is' gesteund door de groeiende antigenderbeweging wat de strijd voor seksuele en reproductieve rechten bemoeilijkt.België staat op de tweede plaats in de Rainbow Europe Index van ILGA-Europe, een kaart dat de rechten van de LGBT+ gemeenschap in kaart brengt en aantoont hoe een land scoort. België doet het dus, in vergelijking met andere Europese landen, heel goed en doet zijn best om de rechten van de LGBT+ gemeenschap te vrijwaren. Maar ondanks de score van België, ontbreekt er in eigen land een wettelijk kader dat deze praktijk veroordeelt en verbiedt. Ook in Europa is de antigenderbeweging aan momentum aan het winnen en komen onze seksuele en reproductieve rechten in gedrang. Denk maar aan hoe de regering in Polen de rechten van vrouwen om voor een abortus te kiezen wil inperken. Het schrappen van de universitaire genderstudie in Hongarije. Het meest recente voorbeeld vanuit Hongarije is het onmogelijk maken om als trans- en interseks persoon je gender te laten aanpassen op al je officiële documenten. Laten we dus, net als Duitsland en de VS, hier België het nodige doen om deze onmenselijke praktijk halt toe te roepen. En zorgen dat conversietherapie of 'homogenezing' ook in België wordt verboden.