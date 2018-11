Kom mee buiten de lijntjes kleuren tijdens het grafische kunstfestival Grafixx

Tijdens Grafixx worden de verschillende toepassingen van grafische kunst in de kijker gezet. Het festival lokt een nieuwe lichting grafisch talent, gevestigde waarden en een publiek dat openstaat voor een weekend vol experiment en ambacht.

Er is plaats voor internationaal en Belgisch talent. Zo treden onder meer The New York Times art director Alexandra Zsigmond, de Zweed Jockum Nordstörm en de Canadees Gary Taxali aan. Uit eigen land passeren Ilah (Inge Heremans), Bart Schoofs, Lukas Verstraete, Eliza Pepermans en vele anderen de revue.

Wat staat er op het programma? Een heus Zine Fest, waar je op jacht kan gaan in een unieke verzameling undergroundpublicaties en beeldverhalen. Ook is er plaats voor lezingen, expo's, workshops en vertoningen van animatiefilms.

Praktisch

Voor Grafixx slaat Villanella de handen in elkaar met een team van kunstenaars uit het grafische veld, waaronder Ephameron, Mayken Craenen, Fien Jorissen, Louis Reith, Ansgar Reul, Siemen Van Gaubergen en Sarah Vanbelle.

Grafixx.be

Vrijdag 30 november: 20u tot 23u

Zaterdag 1 december: 12u tot 18u

Zondag 2 december: 12u tot 18u

Dag/ avondticket: 8 euro / 4 euro (-12j)

Weekendticket: 25 euro (inclusief Grafixx goodiebag)

De Studio: Maarschalk Gerardstraat 4, 2000 Antwerpen