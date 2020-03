Kinderen die na het sporten een snack eten, krijgen vaak meer calorieën binnen dan ze verbrand hebben tijdens de activiteit.

Veel ouders kennen het: na de zwemles of de voetbaltraining krijgen zoon of dochter een hapje en een drankje toegestopt.

Of je een ouder bent die van deze traditie houdt of niet, Amerikaans onderzoek toont aan hoe schadelijk de snackcultuur is voor de gezondheid van kinderen.

Snackcultuur

Het onderzoek onder leiding van medewerkers van Brigham Young University (BYU) stelt dat het aantal calorieën dat kinderen consumeren na sport en/of spel, veel hoger ligt dan het aantal calorieën dat ze daadwerkelijk verbrand hebben tijdens de activiteit.

'We leggen onze kinderen voortdurend een snackcultuur op, denk maar aan snacks tijdens sportwedstrijden, feestjes en verjaardagtraktaties op school', zegt Lori Spruance, professor aan de BYU. 'We moeten onze kinderen niet ook nog eens overladen met suiker na het sporten.'

Suiker

Voor het onderzoek observeerde Spruance en haar team lagereschoolkinderen na de sporttraining en ontdekte dat de ouders in tachtig procent van de gevallen een snack in de sporttas stopten die in negentig procent van de gevallen suikerhoudend was.

De onderzoekers berekenden dat het gemiddelde energieverbruik voor kinderen 170 calorieën per training of spel was, terwijl de gemiddelde calorie-inname van snacks na het spel 213 calorieën was. Suikerhoudende drankjes bleken de grootste boosdoeners.

De studie is gepubliceerd in het American Journal of Health Behaviour.

De onderzoekers geven nog mee dat water, fruit, groenten en noten ideale snacks zijn om mee te geven aan je kind voor na het sporten.

