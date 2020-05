De buurjongen die boodschappen doet, de quarantaine-Tinder-crush, de huisarts, de tramchauffeuse of de kat die kopjes geeft: in deze rubriek bedanken lezers iemand die tijdens deze coronacrisis een welgemeende merci verdient. Vandaag bedankt vrijwilliger Inge Pauwels de Leuvense MAAKbar voor de duizenden mondmaskers die dankzij hen gemaakt worden.

'Ik leerde de MAAKbar kennen toen de leren boekentas van een van mijn dochters stuk was, en ik die wilde laten herstellen. Zij zijn dé plek waar je in Leuven terecht kunt voor alles rond delen, herstellen en hergebruiken. Je kunt er tijdens Repaircafé's en op herstelnamiddagen - soms op locatie - kapotte spullen herstellen of laten herstellen, ze geven workshops waar je leert naaien, klussen of koken, er zijn upcycling initiatieven, geefpleinen en kledingswaps, en er is ook een gereedschappenbibliotheek waar je gereedschap kunt uitlenen.

Ik heb al fietsend al heel wat nieuwe plekken ontdekt

Toen bij het begin van de coronacrisis duidelijk werd dat er een acuut tekort aan mondmaskers was, vroeg de Stad Leuven aan de MAAKbar om de productie er van te coördineren, zodat ze die aan zorgcentra konden bezorgen. De spilfiguren zijn Magda Peeters, Wouter Florizone en Corine van Kelecom. Ik kan zelf niet naaien, maar gaf mezelf op als fietskoerier. De MAAKbar verzamelt stof en linten, maakt pakketjes en wij dragen die dan met onze fiets rond in Groot Leuven. Ik vraag altijd een rit in Kessel-Lo, omdat dat dicht bij huis is, maar tot mijn verbazing is dat een immense gemeente en heb ik al heel wat nieuwe plekken ontdekt.

Er kropen die eerste drie weken meer dan 400 Leuvenaars achter hun naaimachine, en ze maakten zo'n 20.000 maskers. 100 fietskoeriers hebben de pakketjes rondgebracht, en de afgewerkte maskers weer opgehaald en naar een centraal punt gebracht. De Stad Leuven zorgde voor de ontsmetting en verdeelde ze bij de zorginstellingen. Er werden dankzij de MAAKbar ondertussen ook schorten genaaid en eind april is de productie van mondmaskers opnieuw opgestart.

Wat ik geweldig vind, is excellente samenwerking tussen de MAAKbar, de vrijwilligers en de stad verloopt en ook hoe goed alles gecoördineerd wordt. Er is een excellsheet waar je als fietskoerier op kunt aangeven wanneer je tijd hebt, er zijn slots van telkens 10 minuten om de pakketjes op te halen zodat we nooit in de rij moeten staan en alles gaat ontzettend vlot. Voor hun inzet verdienen de MAAKbar én alle knippende, naaiende en fietsende vrijwilligers een hartelijk bedankje.'

Wil jij zelf collega's, vrienden, verplegers, buren, personeel of de bakker om de hoek in de bloemetjes zetten op Weekend.be? Zet op mail wie je waarom wil bedanken naar bedankt@knack.be en wij doen de rest.

'Ik leerde de MAAKbar kennen toen de leren boekentas van een van mijn dochters stuk was, en ik die wilde laten herstellen. Zij zijn dé plek waar je in Leuven terecht kunt voor alles rond delen, herstellen en hergebruiken. Je kunt er tijdens Repaircafé's en op herstelnamiddagen - soms op locatie - kapotte spullen herstellen of laten herstellen, ze geven workshops waar je leert naaien, klussen of koken, er zijn upcycling initiatieven, geefpleinen en kledingswaps, en er is ook een gereedschappenbibliotheek waar je gereedschap kunt uitlenen.Toen bij het begin van de coronacrisis duidelijk werd dat er een acuut tekort aan mondmaskers was, vroeg de Stad Leuven aan de MAAKbar om de productie er van te coördineren, zodat ze die aan zorgcentra konden bezorgen. De spilfiguren zijn Magda Peeters, Wouter Florizone en Corine van Kelecom. Ik kan zelf niet naaien, maar gaf mezelf op als fietskoerier. De MAAKbar verzamelt stof en linten, maakt pakketjes en wij dragen die dan met onze fiets rond in Groot Leuven. Ik vraag altijd een rit in Kessel-Lo, omdat dat dicht bij huis is, maar tot mijn verbazing is dat een immense gemeente en heb ik al heel wat nieuwe plekken ontdekt. Er kropen die eerste drie weken meer dan 400 Leuvenaars achter hun naaimachine, en ze maakten zo'n 20.000 maskers. 100 fietskoeriers hebben de pakketjes rondgebracht, en de afgewerkte maskers weer opgehaald en naar een centraal punt gebracht. De Stad Leuven zorgde voor de ontsmetting en verdeelde ze bij de zorginstellingen. Er werden dankzij de MAAKbar ondertussen ook schorten genaaid en eind april is de productie van mondmaskers opnieuw opgestart.Wat ik geweldig vind, is excellente samenwerking tussen de MAAKbar, de vrijwilligers en de stad verloopt en ook hoe goed alles gecoördineerd wordt. Er is een excellsheet waar je als fietskoerier op kunt aangeven wanneer je tijd hebt, er zijn slots van telkens 10 minuten om de pakketjes op te halen zodat we nooit in de rij moeten staan en alles gaat ontzettend vlot. Voor hun inzet verdienen de MAAKbar én alle knippende, naaiende en fietsende vrijwilligers een hartelijk bedankje.'