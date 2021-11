Tips voor wie een groot hart heeft voor kunst, maar slechts over een klein budget beschikt om die liefde mee te bekostigen.

Veel om het lijf

Met zijn concept Numbered By brengt Laurens Boks mode en kunst samen. Hij nodigt regelmatig Belgische kunstenaars uit om een serie van minimaal twintig originele kunstwerken te creëren die op evenveel luxe sweatshirts prijken. Elk stuk is genummerd en wordt pas gemaakt na aankoop om overproductie te vermijden. Vanaf 125 euro maak je van jezelf een levend, ademend kunstwerk getekend door Manor Grunewald, die momenteel ook een eerste solotent...

Met zijn concept Numbered By brengt Laurens Boks mode en kunst samen. Hij nodigt regelmatig Belgische kunstenaars uit om een serie van minimaal twintig originele kunstwerken te creëren die op evenveel luxe sweatshirts prijken. Elk stuk is genummerd en wordt pas gemaakt na aankoop om overproductie te vermijden. Vanaf 125 euro maak je van jezelf een levend, ademend kunstwerk getekend door Manor Grunewald, die momenteel ook een eerste solotentoonstelling heeft lopen bij Plus One Gallery in Antwerpen. numberedby.comVia Kunst in Huis en Bernice kun je kunst huren voor een fractie van de verkoopprijs. Je kiest uit de ruime catalogus of laat je persoonlijk adviseren en een team van professionals komt het werk bij je installeren. Raak je uiteindelijk te verknocht aan het stuk dat je in huis haalde, dan kun je het uiteraard ook steeds kopen. Het vormt meteen een interessante manier om kunst vrijblijvend in je interieur uit te proberen. bernice.be - kunstinhuis.be Het vooruitzicht maandenlang boterhammen met choco te moeten eten om dat gegeerde kunstwerk aan te kopen, stemt je terecht niet meteen gelukkig. Dankzij Kunst Aan Zet kun je bij veertig deelnemende topgalerieën in Vlaanderen en Brussel je aankoop in schijven afbetalen via een renteloze kunstlening van 500 tot 7000 euro. De Brusselse start-up LenART biedt een gelijkaardige dienst aan. Daar kun je tot een bedrag van 30.000 euro lenen. lenart.be - kunstaanzet.be Verzamelaars laten zich graag ontvallen dat ze een vroege Michaël Borremans, Luc Tuymans of Berlinde De Bruyckere in hun collectie hebben. Zekerheid dat een kunstenaar groot wordt, heb je natuurlijk nooit, maar de mogelijkheden om vroeg werk van aanstormend talent aan te kopen zijn intussen wel legio. Zo verzamelen de Antwerpse Sofie Van de Velde en Plus-One Gallery betaalbaar werk van veelbelovende namen op hun wonderwall en selecteren Diane van Impe (Wiels) en Florence Derck (Galerie Barbara Gladstone) jonge opkomende kunstenaars op hun platform Demain Belgium. De afgelopen twee zomers palmde Kunsthal Gent het Caermersklooster in met Buy Local, een initiatief om lokale kunstenaars te ontdekken. Het goedkoopste kunstwerk dat wij er spotten kostte 10 euro. Een meevaller, toch?