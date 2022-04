Voormalig huisarts en sportarts bij Lotto Soudal Servaas Bingé (41) is medeoprichter van lifestyleplatform Leadlife. Hij publiceerde vorige maand zijn zesde boek Het Recept en werkt aan een tv-programma waarin hij mensen begeleidt om gezonder te worden.

Gepest worden heeft me gemaakt tot wie ik vandaag ben. Als tiener werd ik getreiterd omwille van mijn overgewicht. Daardoor zocht ik een uitweg in bezigheden als schilderen, tekenen en toneelspelen. Ik leerde creatief te zijn en dat komt me nu goed van pas. What doesn't kill you makes you stronger.Als arts word je geprogrammeerd om de grootste einzelgänger te zijn. Vanaf het begin van de opleiding word je opgehemeld: dat je tot de elite behoort, dat je het mooiste beroep hebt gekozen, dat je de wereld gaat redden. Maar een arts-patiëntrelatie is tweerichtingsverkeer: wanneer je hoop geeft aan je patiënt, krijg je vertrouwen terug. Dat is het mooiste geschenk dat ik kan krijgen. Ik wil steentjes verleggen. Ik wil zo veel mogelijk mensen inspireren om hun eigen gezondheid in handen te nemen, ze in beweging brengen. Maar gedragsverandering is moeilijk en stuit vaak op weerstand. Zelf vind ik uit mijn comfortzone gaan eerder positief: het heeft me al veel gebracht. Het doet me plezier wanneer mensen me zeggen dat ik hen inspireerde om het anders aan te pakken, maar dan antwoord ik: 'Dat heb je zelf gedaan.' Ik ben slechts een schakel in dat proces. Als ik me niet honderd procent geef, zullen anderen dat ook niet doen. Dat heb ik van de Duitse wielerkampioen André Greipel geleerd, en van de kritiek van eerlijke mensen met wie ik mocht werken. Zo was er iemand die vond dat ze niet altijd op me kon rekenen. Dat raakte mijn ego, maar leerde me ook hoe ik het beter wil en kan aanpakken. Uiteraard zal ik nog fouten maken en mensen kwaad of ongelukkig maken, maar ik probeer er wel telkens iets uit te leren. Dynamieken tussen mensen leren je veel over jezelf. Elk soort relatie biedt een kans om te groeien. Wanneer er wrijvingen in een relatie ontstaan, kijk ik nu in de eerste plaats naar mezelf. Ik vraag me dan bijvoorbeeld af waarom ik bevestiging zoek bij iemand anders, of waarom iets me kwaad of angstig maakt. Ik wil de beste versie van mezelf worden en dat lukt sneller wanneer je je bewust bent van je patronen in interacties met anderen. Angst is een monster dat je in de ogen moet kijken. Wanneer je ervan probeert te leren, kun je groeien als mens. Dat is geen leuk proces, maar brengt je stap voor stap dichter naar je kern. Die was bij mij een paar jaar geleden diep ondergesneeuwd. Na mijn studie begon ik meteen als arts te werken. Ik klopte weken van zestig tot honderd uur: overdag de praktijk, in het weekend en 's nachts op de spoed, tussendoor nog sportgeneeskunde studeren, verbouwen... Ik stond niet meer stil bij wat er rondom mij gebeurde en bij wat ik zelf wilde. Toen mijn relatie op de klippen liep, besefte ik dat ik het probleem aan de wortel moest aanpakken: dat ik tijd voor mezelf moest nemen en in de spiegel moest kijken. Als arts zag ik vaak hoe mensen dingen voor zichzelf verstopten en ervan wegliepen - dat wil ik voor mezelf niet doen. Het is beter om te springen dan spijt te hebben van iets dat je niet gedaan hebt. Op een bepaald moment kwam alles samen in mijn leven: ik besloot om een stap terug te zetten in de praktijk, nam afscheid van de topsport, stak al mijn geld in mijn start-up en trok de stekker uit mijn huwelijk. Op dat moment had ik niets meer, letterlijk en figuurlijk. Maar het was het allemaal waard. Beslissingen die je vanuit je buik neemt, blijken meestal de juiste te zijn. Foert zeggen is de mooiste vorm van mild zijn voor jezelf. Als ik 's avonds geen zin heb om mails te beantwoorden of als ik voel dat de focus weg is, dan doe ik het niet - 's morgens met een fris hoofd gaat het veel sneller. Op dat vlak kunnen we veel leren van de natuur. Om te overleven moet een leeuw op jacht gaan, maar eerst slaapt hij een dag. Gelukkig zijn gaat niet over alles wat je doet, maar over wie je bent. Toen ik mijn eerste stappen zette in de media, dacht ik dat dat me gelukkig zou maken. Ondertussen besef ik dat het nooit om het tv-programma, de keynote of het boek op zich gaat, maar om het groeiproces: mijn vakkennis combineren met creativiteit en daar energie uit halen. Elke nieuwe stap maakt me vollediger als mens en daar ben ik bewust mee bezig, omdat ik voel dat 'zijn' het belangrijkste is in het leven.