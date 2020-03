De Belgische gevangenissen zijn begonnen met het produceren van mondmaskers. De gedetineerden hebben genoeg textiel om 11.000 maskers te maken, maar hebben extra naaimachines nodig.

Stof om mondmaskers te maken, hebben ze genoeg. Maar in de gevangenissen zijn momenteel te weinig naaimachines aanwezig om de productie daarvan op volle toeren te doen draaien. Daarom vraagt woordvoerder Kathleen Van De Vijver nu om naaimachines te doneren aan het gevangeniswezen.

'We zijn specifiek op zoek naar 220 volt semi-industriële of industriële machines', verduidelijkt ze. 'Het is erg lief dat mensen het naaimachine dat ze nog op zolder hebben staan, willen komen afgeven, maar dat is helaas niet voldoende. We hebben machines nodig die uren lang kunnen draaien en met sterkere naalden dan het gemiddelde huishoudtoestel.' Daarom richt Van De Vijver haar oproep vooral tot scholen en bedrijven waar de productie nu stilligt. Idealiter worden de naaimachines gedoneerd, al is verhuring ook een optie. Wie kan helpen, kan contact opnemen met Van De Vijver via kathleen.vandevijver@just.fgov.be.

In drie gevangenissen is de productie van mondmaskers al gestart en de gedetineerden worden in spoedtempo opgeleid om de mondmaskers zo snel mogelijk te stikken.

