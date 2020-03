Na de buideltassen voor gewonde dieren in Australië hebben naaiers in ons land een nieuwe creatieve, doch nuttige uitdaging: mondmaskers maken.

De corona-epidemie maakt van mondmaskers een kostbaar goed. Nu heel wat ziekenhuizen en dokters hun voorraden zien slinken, vragen ze creatievelingen om een handje hulp. De overheid verspreidt vandaag een patroon en richtlijnen om zelf bruikbare mondmaskers te naaien. Die zijn nuttig voor wie ziek thuis zit, maar wel af en toe de deur moet opendoen voor bijvoorbeeld een maaltijdbezorging. Op die manier kunnen de professionele maskers gaan naar wie ze het hardst nodig heeft: gezondheidswerkers.

Kussensloop

Het patroon dat de overheid naar voor schuift, werkt volgens het principe van een kussensloop: onderaan zit een opening met een omslag. Daarvoor werd niet alleen gekozen omdat verschillende lagen stof een betere bescherming bieden, maar ook omdat er zo een filter in de opening geschoven kan worden. Die filter kan bestaan uit een stuk stofzuigerzak.

Het patroon is rechthoekig en past op een A4-blad. Behalve stof, naald en garen heb je dus niets speciaal nodig. Enige handigheid is vereist, maar een beetje geoefend naaier zou zo aan de slag moeten kunnen met het patroon dat de overheid goedkeurde.

Je moet met je mond én neus door het masker kunnen ademen. Daarbij is het belangrijk dat het mondmasker goed aansluit rond de neus en kin. In deze handleiding zijn drie maten voorzien.

Nog enkele adviezen Maak het mondmasker in hygiënische omstandigheden. Maak je naaimachine zo steriel mogelijk voor je begint, was je handen en draag tijdens het maken zelf ook best een mondmasker.

Ook al draag je een mondmasker, dan nog blijft het nodig om de algemene regels te volgen. Dat wil zeggen: houd voldoende afstand, was je handen regelmatig en vermijd alle contact met andere mensen wanneer je je ziek voelt.

Was het mondmasker na elk gebruik of minstens een maal per dag in de kookwas.

Was je handen voor je het masker wil aandoen grondig met water en zeep. Raak de binnenkant van het masker niet aan. Knoop de linten achter je hoofd en blijf met je handen zo ver mogelijk van je gezicht.

Draag het masker enkel indien nodig. Bij thuisisolatie is dat bijvoorbeeld wanneer er andere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.

Heb jij thuis nog een voorraad professionele mondmaskers? Breng ze dan naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Wil jij met je naaimachine aan de slag om anderen te helpen? Stop je mondmaskers dan in een afsluitbare zak (bijvoorbeeld diepvrieszakjes) en houd dan de pagina maakjemondmasker.be in de gaten. Daarop zal spoedig een online dienst en afhaalsysteem verschijnen.

