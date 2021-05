Elisabeth van Lierop, blogger en bekend op Instagram, is dit jaar een van de veertien ambassadeurs van Mei Plasticvrij. Haar tip? Gebruik wat je hebt, ook/zeker als dat plastic is.

'Ik hou van plastic. Wat zeg je nu? Ja. Het weegt weinig, is sterk, veelzijdig, is veilig voor medisch gebruik, kan tegen water, gaat jarenlang mee.. De plastic duplo blokken waar ik als kind mee speelde, daar bouwt mijn zoon nu - dertig jaar later - torens van, terwijl mijn dochter doktertje speelt met het vintage dokterskoffertje van mijn man. Heerlijk toch? En de plastic drinkfles van Dopper die ik vastheb, weegt minder dan 100 gram, kan tegen een stootje, gaat jarenlang mee en als ze ooit toch stukgaat kan ze worden hersmolten tot een nieuwe fles. Handig, want zo spaar ik wekelijks tientallen wegwerp petflessen uit.

Maar dat elke tandenborstel die ik ooit heb gebruikt nog ergens rondzweeft in een plastic soep of begraven ligt op een stort, daar word ik minder enthousiast van. Plastic kan makkelijk 450 jaar meegaan. Daarom is het echt té gek dat we het de voorbije decennia zijn gaan gebruiken als wegwerpproduct. Laten we met ons allen proberen te minderen met single-use!

Heb je dus nog plastic bewaardozen in de kast staan, gebruik die dan. Hetzelfde geldt voor plastic speelgoed, plastic kinderservies en winkelzakken, hoe hip en eco dat houten speelgoed, die bamboe bekers en katoenen-tasjes er dan wel uitzien. Gebruiken wat je al hebt, is bijna altijd de duurzaamste optie.

'Zero waste hoeft niet alles of niets te zijn' © Elisabeth Van Lierop

Volledig zero waste leven schrikt soms af, maar het hoeft zeker niet alles of niets te zijn. Tandpastatabletjes, een blok shampoo, bamboe tandenborstels, wasbare luiers, een bezoekje aan de lokale bulkwinkel, het weigeren van wegwerprietjes, een drinkbus, een menstruatiecup, kiezen voor tweedehands, een ritje met de bakfiets in plaats van de auto (tijdens het autorijden komt er veel microplastic vrij)...: het zijn kleine dingen die uiteindelijk wel een verschil maken. Maar alles begint bij het waarderen en hergebruiken van wat je al hebt. Gemakkelijker en goedkoper wordt het niet.

Mei plastic vrij had, als je het mij vraagt, eigenlijk beter #meihoujeplasticbij geheten, maar dat bekt natuurlijk veel minder lekker.

