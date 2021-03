Stijn Baert, professor bedrijfseconomie aan de UGent, is op deze 110e Vrouwendag een van de 110 stemmen die antwoorden op de vraag waarom een dag als deze nog nodig is. 'Maatregelen die vaders mee in het babybad trekken, zoals een hervorming van het ouderschapsverlof, moeten dringend genomen worden', stelt de arbeidseconoom.

Gedurende vele jaren deden we onderzoek met fictieve sollicitaties op de Vlaamse arbeidsmarkt. Daarbij vonden we dat vrouwen over het algemeen niet benadeeld worden tegenover mannen qua aanwervingskansen, behalve wanneer ze solliciteren voor een baan die een eerste promotie zou betekenen voor hen. We spreken hier over een 'kleverige vloer', als tegenhanger van het 'glazen plafond': vrouwen bereiken niet alleen minder vaak de hoogste treden van de jobladder, ze starten ook minder snel met promotie maken.

Maatschappij draagt vruchten van fertiliteit, vrouwen betalen er prijs voor op arbeidsmarkt

Dat de ongelijke behandeling die we vaststelden relatief vroeg in de carrière voorkomt, hoeft niet te verbazen. Er bestaat zoiets als een 'straf voor moederschap' op de arbeidsmarkt. Sommige werkgevers hebben schrik dat vrouwen op fertiele leeftijd - zeker degenen die al één kind hebben, zo stelden we vast - zullen uitvallen wegens zwangerschap. Dat is natuurlijk onaanvaardbaar. De hele maatschappij draagt de vruchten van fertiliteit, vrouwen betalen er een prijs voor op de arbeidsmarkt.

Maatregelen die vaders mee in het babybad trekken, zoals een hervorming van het ouderschapsverlof, moeten dringend genomen worden. Ook om dat punt te maken, is de Internationale Vrouwendag nog steeds relevant.

