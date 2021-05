Het Antwerp Poster Festival en de drinkflessengigant Dopper slaan de handen in elkaar voor een campagne tegen wegwerpplastic.

Wanneer je denkt aan wegwerpplastic, denk je waarschijnlijk aan het plastic in de oceaan en het leed van de dieren erin, maar uit een onderzoek van Dopper blijkt dat dit toch niet voor iedereen vanzelfsprekende kennis is. Een kwart van de Vlamingen is zich niet bewust is van deze problematiek. Vier Belgische en Nederlandse ontwerpers creëerden elk een poster om op een creatieve manier mensen te bereiken. Het merk Dopper werd opgericht om mensen te overtuigen om te kiezen voor kraanwater in plaats van flessenwater. Voor deze editie van Mei Plasticvrij beslisten ze om in samenwerking met Ward Heirberg, Evi Peeters, Daan Rietbergen en Esther JL Noben posters met een boodschap te creëren.

Je kan de posters hier gratis downloaden:

Ward Heirberg

Evi Peeters

Daan Rietbergen

Esther JL Noben

Voor de campagne werden niet enkel posters ontworpen, maar zag ook een podcast het levenslicht. Dopper maakte de podcasts om de designers te informeren over het thema van plasticvervuiling. In de podcast komen duurzaamheidsexperts Arno Doggen, Nele Kempenaers, Jeroen Vereecke en Wolfgang Lübbert aan bod om de problematiek verder uit te diepen. Op basis van deze podcast hebben de grafisch ontwerpers elk een poster gevisualiseerd. Dopper hoopt met deze campagne mensen te informeren en bewust te maken van de verschillende problemen die plastic met zich meebrengen.

Beluister de podcast van Create Change hier.

Om zo veel mogelijk mensen te bereiken, koppelde Dopper een winactie aan de campagne. Ze verloten een limited edition Dopperfles die enkel via de wedstrijd te verkrijgen is. Je kan winnen door een foto van een van de posters te delen op sociale media met de hashtag #createchange2021.

Deze limited edition Dopperfles kan je winnen door deel te nemen aan de #createchange2021 campagne. © Dopper

De campagne wordt verwezenlijkt door Antwerp Poster Festival, Superdruk.be, Antwerp Powered by Creatives en Dopper.

