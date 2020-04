Elf van de twaalf warmste jaren ooit in Europa dateren van na het jaar 2000. Dat blijkt uit een rapport van de Copernicus-dienst voor Klimaatverandering (C3S) over het klimaat in Europa. Het jaar 2019 was zelfs het warmste ooit in Europa.

C3S, dat namens de Europese Commissie wordt beheerd door het Europees Centrum voor Weersvoorspellingen, is naar buitengekomen met het jaarrapport voor 2019. Dat is het warmste jaar ooit in Europa. Na 2019 volgen 2014, 2015 en 2018 als warmste jaren. 'Alle seizoenen waren warmer dan het gemiddelde', staat er te lezen.

De zomer was het op drie na warmste sinds 1979. In sommige regio's in Europa was het drie tot vier graden warmer dan normaal. Vorig jaar had drie uitzonderlijk warme periodes periodes, met februari, juni en juli als recordmaanden. De zomerdroogte verminderde de vegetatie in verschillende regio's van het continent, ook al konden sommige delen van West-Europa zich herstellen in de herfst. November daarentegen was een van natste maanden ooit, met vier keer meer regenval dan normaal in West- en Zuid-Europa.

Broeikasgassen blijven stijgen

Het Europese noordpoolgebied was 'relatief kouder' in 2019 dan in de jaren ervoor, maar de opwaartse trend houdt aan. De luchttemperatuur in de regio, zowel op zee als te land, lag 0,9 graad hoger dan gemiddeld. De hittegolf van vorige zomer zorgde ervoor dat het oppervlakte-ijs in Groenland wegsmolt als nooit tevoren. De concentraties van koolstofdioxyde en methaangas bleven ook stijgen. De uitstoot van de broeikasgassen neemt al decennia toe. 'Volgens de wetenschappers zijn er in miljoenen jaren van onze geschiedenis geen concentraties te vinden die zo hoog lagen als in 2019', aldus het rapport.

In vergelijking met het pre-industriële tijdperk steeg de temperatuur met 1,1 graad, volgens de wereldwijde klimaatindicatoren. In Europa bedraagt de temperatuurstijging 2 graden sinds de tweede helft van de negentiende eeuw. Het klimaatakkoord van Parijs heeft als doelstelling dat de gemiddelde wereldwijde temperatuurstijging onder de 2 graden moet blijven tegenover het pre-industriële tijdperk, en zelfs moet geprobeerd worden om de stijging te beperken tot 1,5 graad.

