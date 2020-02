In Brussel opent een behoorlijk uniek concept om samen te werken. Womanly wordt immers gewijd aan ondernemende vrouwen.

Na New York, San Fransisco, Montreal en Londen krijgt ook Brussel haar women-only coworkingplace. Het doel? 'Vrouwelijk ondernemerschap promoten en, meer dan middelen, een plaats aanbieden waar dat kan.' Dat zegt een van de inidiatiefneemsters, Marie Buron.

Die plaats is Womanly geworden, een bureauruimte van 350 vierkante meter op de Vorstlaan in Brussel. Naast een werkplek biedt het gebouw ook allerlei services die volgens Buron onmisbaar zijn om te ondernemen als vrouw. Van een wellness zone over een strijkdienst tot shopmogelijkheden: het is allemaal aanwezig. 'Womanly moet vrouwen helpen hun mentale last weg te nemen, zodat ze zich kunnen focussen op hun zaak.'

Mannen zijn niet volledig verboden, klinkt het in het persbericht, want beide seksen kunnen veel van elkaar leren. 'Er zullen interacties met mannen zijn. De twee partijen hebben hun eigen manier van werken, ondernemen en zaken managen, en we moeten leren van elkaar.'

Lid - of kolibri, zoals het ter plekke heet, want dat is de enige vogel die alle richtingen uit kan vliegen en maar zelden stopt - worden, kan voor een bedrag tussen 175 en 350 euro per maand. Meer informatie vind je via Facebook.

Na New York, San Fransisco, Montreal en Londen krijgt ook Brussel haar women-only coworkingplace. Het doel? 'Vrouwelijk ondernemerschap promoten en, meer dan middelen, een plaats aanbieden waar dat kan.' Dat zegt een van de inidiatiefneemsters, Marie Buron. Die plaats is Womanly geworden, een bureauruimte van 350 vierkante meter op de Vorstlaan in Brussel. Naast een werkplek biedt het gebouw ook allerlei services die volgens Buron onmisbaar zijn om te ondernemen als vrouw. Van een wellness zone over een strijkdienst tot shopmogelijkheden: het is allemaal aanwezig. 'Womanly moet vrouwen helpen hun mentale last weg te nemen, zodat ze zich kunnen focussen op hun zaak.'Mannen zijn niet volledig verboden, klinkt het in het persbericht, want beide seksen kunnen veel van elkaar leren. 'Er zullen interacties met mannen zijn. De twee partijen hebben hun eigen manier van werken, ondernemen en zaken managen, en we moeten leren van elkaar.'Lid - of kolibri, zoals het ter plekke heet, want dat is de enige vogel die alle richtingen uit kan vliegen en maar zelden stopt - worden, kan voor een bedrag tussen 175 en 350 euro per maand. Meer informatie vind je via Facebook.