In tijden van crisis worden bestaande patronen uitvergroot. Zo ook in de gezinnen.

Het coronaverlof, dat een oplossing moest bieden voor de opvangproblemen in heel wat gezinnen, werd vooral door vrouwen opgenomen. Dat schrijft De Morgen op basis van cijfers van de RVA. In september waren 75 procent van de verloven opgenomen door vrouwen.

Dat aandeel ligt een pak hoger dan bij het gewone ouderschapsverlof dat we voor corona kenden. Sinds 2015 was daar namelijk een lichte daling te merken bij het aandeel vrouwen, omdat steeds meer mannen kozen voor ouderschapsverlof. Volgens socioloog Ignace Glorieux (VUB) heeft de coronacrisis rolbevestigend gewerkt.

Het coronaverlof, dat een oplossing moest bieden voor de opvangproblemen in heel wat gezinnen, werd vooral door vrouwen opgenomen. Dat schrijft De Morgen op basis van cijfers van de RVA. In september waren 75 procent van de verloven opgenomen door vrouwen. Dat aandeel ligt een pak hoger dan bij het gewone ouderschapsverlof dat we voor corona kenden. Sinds 2015 was daar namelijk een lichte daling te merken bij het aandeel vrouwen, omdat steeds meer mannen kozen voor ouderschapsverlof. Volgens socioloog Ignace Glorieux (VUB) heeft de coronacrisis rolbevestigend gewerkt.