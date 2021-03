De theatermaaksters van Compagnie Barbarie antwoorden op de 110de Internationale Vrouwendag op de vraag waarom een dag als deze nog nodig is. 'Genderongelijkheid zit structureel in ons systeem ingebakken.'

Het fundamentele recht van elke vrouw om als burger gelijk behandeld te worden is ook in eigen land nog geen algemeen aanvaard gedachtengoed.

Als we kijken naar het gemak waarmee vrouwen in de pers en op sociale media vandaag de dag geridiculiseerd worden, sta je er soms van versteld dat we nog zoveel werk moeten verzetten.

In extremis zijn er de internettrollen, die vrouwen verbaal aanvallen met denigrerende en beledigende bagger. Maar ook de genuanceerde pers blijft vrouwen vaak een curiosum vinden. 'Kijk! Een vrouwencollectief! Wat leuk van die mama's, het zal wel een hele puzzel zijn om theater te maken en ook nog het huishouden te runnen.' Foute boel, dit soort van uitspraken die wij zo vaak moeten horen. En dat ze dan ook nog eens ontsproten zijn uit goede bedoelingen maakt het alleen maar pijnlijker.

Genderongelijkheid zit structureel in ons systeem ingebakken, ook bij diegenen die openstaan voor verandering. Die patronen blootleggen is een tijdrovend proces. Daarom dus: Vrouwendag. Werk aan de winkel.

