Zetten je kinderen ook het huis op stelten, nu binnenspeeltuinen en pretparken gesloten zijn? Redacteur Ellen De Wolf geeft tips om je kroost thuis bezig te houden.

1. Knutselen met afval

Heb je een lege plastic fles? Maak er een handig kruidenbakje van. Leg de fles plat neer, maak een groot gat aan de bovenkant en vul hem met aarde. Zaai er kruiden in, hang de fles aan het raam met wat touw en wacht tot de kruiden groeien. Vergeet onder aan de fles geen gaatjes te prikken, zodat het water weg kan. Nog groene tips? Ga naar de website van De wereld van Kina, het natuurmuseum voor kinderen en jongeren in Gent. dewereldvankina.stad.gent Voorlezen is leuk, zeker als je het door professionals laat doen. Het Geluidshuis maakt hoorspelen voor kinderen vanaf vijf jaar, ingelezen door bekende acteurs. Je kunt ze direct downloaden via de app (11,99 euro) of bestellen met het bijbehorende boek en de cd (24,95 euro). Nog tot het einde van het jaar kun je bij de aankoop van Dracula een gift doen aan het Rode Kruis. geluidshuisuitgeverij.com Thuisblijven wil niet zeggen: binnen zitten. Geocaching is een spel waarbij je in de natuur zoekt naar een verborgen schat, oftewel cache. Wat heb je nodig? Een smartphone met gps en een pen om het logboek te tekenen. Op de website van Geocaching krijg je bij elke cache een indicatie van de moeilijkheid van het terrein en hoe goed het doosje is verstopt. Zo kun je de route uitstippelen die bij de leeftijd van je kinderen past. geocaching.be