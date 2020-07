Twee maanden lang vertellen interessante mensen ons over hun zomerwensen en -plannen. Karl Vannieuwkerke, sportverslaggever en presentator. 'Voor corona moest ik op de hoogte blijven van alles in de sportwereld. Dat heb ik heel even kunnen loslaten.'

Er lag een drukke sportzomer in het verschiet voor presentator Karl Vannieuwkerke, maar corona besliste daar anders over. De Ronde van Frankrijk werd verplaatst naar het najaar, en ook Vive le vélo is dus deze zomer niet meer op ons scherm te zien. Al haalt Vannieuwkerke toch nog zijn tafel boven voor Vive la vie, waarin hij met verschillende gasten door Vlaanderen trekt om het leven en de zomer te vieren. 'We willen het publiek meenemen op vakantie in eigen land.'

Vive le vélo wordt voor even Vive la vie. Vanwaar het idee?

Vannieuwkerke: 'Dat idee is tijdens de coronacrisis gegroeid. Eerst werden de Olympische Spelen afgelast, dan viel het EK weg. Uiteindelijk waren er ook twijfels over de Tour. Dus wilden we een programma creëren buiten de sport, met hetzelfde gevoel als Vive le vélo maar dan in eigen land. Dat werd Vive la vie.'

Heb je een persoonlijk verlangen om Vlaanderen te verkennen?

'Zeker. Na Vive la vie gaan we met het hele gezin op fietsvakantie door Vlaanderen. De route is nog niet helemaal uitgestippeld, maar de bedoeling is om een tiental dagen met de fiets rond te trekken en ons land te ontdekken. Op dat vlak is Vive la vie een fantastische prospectie voor onze vakantie. De voorbije weken heb ik gemerkt hoe weinig we eigenlijk van ons eigen land kennen. In het programma willen we hen meenemen op vakantie. Met Vive le vélo lieten we hen mooie plekjes in Frankrijk zien, met Vive la vie doen we dat in eigen land. Het leuke aan zo'n talkshow is dat een deel van het publiek die plaatsen zal herkennen en een ander deel die wil ontdekken.'

Ik geniet van dagen die lang duren

Ben jij een levensgenieter?

'Ja, absoluut. In de loop der jaren probeer je telkens een evenwicht te vinden tussen werk en privé, om toch voldoende ruimte te creëren om ook te kunnen genieten. En deze zomer zal ik dat wat meer kunnen doen dan gewoonlijk, omdat Vive la vie maar drie weken loopt en dat van maandag tot donderdag. In de weekends is er dus ruimte voor kleine feestjes en barbecues met vrienden en familie.'

Welke zomerplannen zie jij in het water vallen door corona?

'Binnen de sportwereld zijn er uiteraard veel zaken weggevallen, onder meer de play-offs van de Belgische competitie. Sinds corona heb ik nog maar enkele matches gepresenteerd voor Play Sports. Al heb ik dankzij corona wel voor enkele maanden de drang om alles over sport gelezen en gezien te hebben kunnen loslaten. Normaal gezien moet ik op de hoogte blijven van alles binnen de sportwereld, dat viel nu weg omdat er geen sport was. Dat was wel even een geruststelling.'

Ben jij een zomermens?

'Ik vind het heel leuk als het lang licht is. Als tegen vijf uur 's ochtends het licht door de ramen komt, en het nog niet helemaal donker is om elf uur 's avonds. In de landen dicht bij de evenaar is het al om zes of zeven uur donker. Je gaat dan vroeger in bed en je hele dag verlegt zich. Dat is natuurlijk een hele andere levensstijl, maar dat is toch niets voor mij. Ik geniet van dagen die lang duren.'

Nu we terug mogen reizen: hoe ziet je ideale vakantie eruit?

'Ik kan genieten van een vakantie waar je rondtrekt en verschillende dingen ontdekt, maar na een heel drukke periode kan ik ook genieten van een ontspannende vakantie waar je aan het zwembad ligt en af en toe een uitstap doet. Al vind ik vakantie thuis ook fijn. Mochten we een klimaat hebben zoals in de Provence of Languedoc zou de nood om naar het buitenland te trekken veel kleiner zijn. Een groot gevolg van corona is dat een vakantie in eigen land nu erg gestimuleerd wordt. Misschien wint dat op lange termijn wel aan populariteit.'

Ik ben grote fan van het West-Vlaams Heuvelland

Heb je een favoriete buitenlandse bestemming?

'Vanwege zijn diversiteit vind ik Frankrijk een mooi land. Je leert het land steeds beter kennen, en dus weet je ook waar je terecht moet en kan. Ik heb al veel van de wereld gezien, onder meer door mijn job, maar er staat nog heel wat op mijn verlanglijstje. Zo wil ik een keer naar Zuid-Amerika trekken.'

Terug naar eigen land: heb je favoriete adresjes in België?

'Ik ben grote fan van het West-Vlaams Heuvelland. Een zeer rustige en mooie streek, niet te toeristisch. Daar zijn we ook gestart met Vive la vie en van daaruit trokken we verder door Vlaanderen.'

Heb je een favoriet terrasje in je buurt?

'Mijn eigen terras. Ik vind het fantastisch om buiten te zitten en te kijken naar de lichtjes op de buitenkoer en de paarden in de verte.'

Favoriete bezigheid bij slecht weer?

'Meestal zit ik achter mijn computer, aan het werk. Al kan ik me ook wel amuseren in de keuken. Tijdens corona heb ik me gewaagd aan het maken van kookvideo's die ik deelde op mijn YouTube-kanaal, Cook With Charlie. Ik zou dringend nog eens een nieuwe aflevering moeten opnemen (lacht).'

Er lag een drukke sportzomer in het verschiet voor presentator Karl Vannieuwkerke, maar corona besliste daar anders over. De Ronde van Frankrijk werd verplaatst naar het najaar, en ook Vive le vélo is dus deze zomer niet meer op ons scherm te zien. Al haalt Vannieuwkerke toch nog zijn tafel boven voor Vive la vie, waarin hij met verschillende gasten door Vlaanderen trekt om het leven en de zomer te vieren. 'We willen het publiek meenemen op vakantie in eigen land.'Vive le vélo wordt voor even Vive la vie. Vanwaar het idee?Vannieuwkerke: 'Dat idee is tijdens de coronacrisis gegroeid. Eerst werden de Olympische Spelen afgelast, dan viel het EK weg. Uiteindelijk waren er ook twijfels over de Tour. Dus wilden we een programma creëren buiten de sport, met hetzelfde gevoel als Vive le vélo maar dan in eigen land. Dat werd Vive la vie.'Heb je een persoonlijk verlangen om Vlaanderen te verkennen?'Zeker. Na Vive la vie gaan we met het hele gezin op fietsvakantie door Vlaanderen. De route is nog niet helemaal uitgestippeld, maar de bedoeling is om een tiental dagen met de fiets rond te trekken en ons land te ontdekken. Op dat vlak is Vive la vie een fantastische prospectie voor onze vakantie. De voorbije weken heb ik gemerkt hoe weinig we eigenlijk van ons eigen land kennen. In het programma willen we hen meenemen op vakantie. Met Vive le vélo lieten we hen mooie plekjes in Frankrijk zien, met Vive la vie doen we dat in eigen land. Het leuke aan zo'n talkshow is dat een deel van het publiek die plaatsen zal herkennen en een ander deel die wil ontdekken.'Ben jij een levensgenieter?'Ja, absoluut. In de loop der jaren probeer je telkens een evenwicht te vinden tussen werk en privé, om toch voldoende ruimte te creëren om ook te kunnen genieten. En deze zomer zal ik dat wat meer kunnen doen dan gewoonlijk, omdat Vive la vie maar drie weken loopt en dat van maandag tot donderdag. In de weekends is er dus ruimte voor kleine feestjes en barbecues met vrienden en familie.'Welke zomerplannen zie jij in het water vallen door corona?'Binnen de sportwereld zijn er uiteraard veel zaken weggevallen, onder meer de play-offs van de Belgische competitie. Sinds corona heb ik nog maar enkele matches gepresenteerd voor Play Sports. Al heb ik dankzij corona wel voor enkele maanden de drang om alles over sport gelezen en gezien te hebben kunnen loslaten. Normaal gezien moet ik op de hoogte blijven van alles binnen de sportwereld, dat viel nu weg omdat er geen sport was. Dat was wel even een geruststelling.'Ben jij een zomermens?'Ik vind het heel leuk als het lang licht is. Als tegen vijf uur 's ochtends het licht door de ramen komt, en het nog niet helemaal donker is om elf uur 's avonds. In de landen dicht bij de evenaar is het al om zes of zeven uur donker. Je gaat dan vroeger in bed en je hele dag verlegt zich. Dat is natuurlijk een hele andere levensstijl, maar dat is toch niets voor mij. Ik geniet van dagen die lang duren.'Nu we terug mogen reizen: hoe ziet je ideale vakantie eruit?'Ik kan genieten van een vakantie waar je rondtrekt en verschillende dingen ontdekt, maar na een heel drukke periode kan ik ook genieten van een ontspannende vakantie waar je aan het zwembad ligt en af en toe een uitstap doet. Al vind ik vakantie thuis ook fijn. Mochten we een klimaat hebben zoals in de Provence of Languedoc zou de nood om naar het buitenland te trekken veel kleiner zijn. Een groot gevolg van corona is dat een vakantie in eigen land nu erg gestimuleerd wordt. Misschien wint dat op lange termijn wel aan populariteit.'Heb je een favoriete buitenlandse bestemming?'Vanwege zijn diversiteit vind ik Frankrijk een mooi land. Je leert het land steeds beter kennen, en dus weet je ook waar je terecht moet en kan. Ik heb al veel van de wereld gezien, onder meer door mijn job, maar er staat nog heel wat op mijn verlanglijstje. Zo wil ik een keer naar Zuid-Amerika trekken.'Terug naar eigen land: heb je favoriete adresjes in België?'Ik ben grote fan van het West-Vlaams Heuvelland. Een zeer rustige en mooie streek, niet te toeristisch. Daar zijn we ook gestart met Vive la vie en van daaruit trokken we verder door Vlaanderen.'Heb je een favoriet terrasje in je buurt?'Mijn eigen terras. Ik vind het fantastisch om buiten te zitten en te kijken naar de lichtjes op de buitenkoer en de paarden in de verte.'Favoriete bezigheid bij slecht weer?'Meestal zit ik achter mijn computer, aan het werk. Al kan ik me ook wel amuseren in de keuken. Tijdens corona heb ik me gewaagd aan het maken van kookvideo's die ik deelde op mijn YouTube-kanaal, Cook With Charlie. Ik zou dringend nog eens een nieuwe aflevering moeten opnemen (lacht).'