Twee maanden lang vertellen interessante mensen over hun zomerwensen en -plannen. Vandaag: de Antwerpse lingerie-ontwerpster Ophelia Debisschop. 'Ik heb een hekel aan neptoerisme, zoals in all-in hotels.'

Zijn er plekken waar je vaak naar teruggaat?

Ophelia: 'Een plek waar ik zeker altijd naar terugga is Frankrijk. Ik maak een onderscheid tussen reizen en vakantie. Op reis doe je vooral inspiratie en indrukken op voor het werk, terwijl je op vakantie je hoofd leegmaakt. Dat laatste lukt altijd in het zuiden van Frankijk. Als kind gingen we daar altijd naartoe met mijn ouders, het is dan ook de plek waar ik mezelf heel mijn leven naar zie terugkeren.'

Waar ga je naartoe als je inspiratie wil opdoen?

'Dat kan echt overal zijn. Vorig jaar ben ik naar India gegaan en heb ik samen met een vriend vier weken rondgetrokken. Het was een heel intense reis. India is het soort reis waar je nadien eigenlijk nog een vakantie voor nodig hebt om te bekomen en te verwerken wat je allemaal gezien en meegemaakt hebt. Maar het was een fantastische plek. Ik heb toen zodanig veel inspiratie gekregen dat ik een hele wintercollectie aan India heb opgedragen.'

Natuur of stad?

'Voor langere reizen hou ik meer van de natuur dan van de stad. De natuur is spannender en het is een kans om ook eens fysiek bezig te zijn. Dan neem ik eindelijk de tijd om te hiken en rond te trekken, zaken waar in het dagelijkse leven niet veel tijd voor is.'

Ik reis echt niet graag alleen, ook al ben ik erg introvert

Welke reis zou je nooit opnieuw doen?'

'Ik heb een hekel aan neptoerisme, zoals in all-in hotels. Eén keer heb ik me daaraan laten vangen, maar dat overkomt me nooit meer. Die reis is al minstens tien jaar geleden, maar geen haar op mijn hoofd dat aan terugkeren denkt. Eerst aanschuiven aan een buffet en dan dagenlang bakken in de zon aan het zwembad: zo kan ik mijn batterijen niet opladen.'

Hoe ziet jouw doorsnee vakantiedag eruit?

'Ik hou enorm veel van hiken en op ontdekking gaan in de natuur. Dat is voor mij een van de leukste dingen. We zijn een keer naar Georgië op vakantie gegaan en daar zijn we een paar dagen van punt a naar punt b getrokken en sliepen we in kleine dorpjes. Dat vind ik fantastisch. Je hebt een doel en je denkt aan niks anders dan stap voor stap dat doel bereiken. Dat is pure ontspanning en mindfulness.'

Welke spullen zitten steevast in je reiskoffer?

'Er is één stuk dat altijd meegaat: een zijden oogmaskertje. Het is zo handig. Het is echt een gamechanger, overal, of je nu met de auto op reis gaat of met het vliegtuig, de bus, een taxi... Zo'n oogmasker komt gewoon altijd van pas. Het helpt om een jetlag binnen de perken te houden.'

Reis je het liefst alleen of in groep?

'Ik reis echt niet graag alleen. Ik ben super introvert, maar reizen is voor mij echt iets dat je met twee moet doen. Je doet zo veel indrukken op en ik vind niks leukers dan die ervaringen samen beleven, door elkaars ogen. Op dat moment is dat mijn grootste genot.'

Ons lunchpakket is ooit weggekaapt door een kudde koeien

Welke souvenirs neem je mee naar huis?

'Thuis hebben we een traditie om altijd zout mee te nemen voor mijn mama (lacht). Ze is daar zelf ooit mee begonnen en we zijn dat allemaal beginnen nadoen. Zout vind je vaak in mooie verpakkingen overal ter wereld, dus dat breng ik meestal mee naar huis. Voor mezelf zijn het vaak dingen die ik dagelijks kan gebruiken. Uit India heb ik bijvoorbeeld een mooi potje met geurolie die ik dagelijks draag als parfum. Het roept herinneringen op aan het marktje of hoe je die geur hebt uitgekozen. De souvenirs die ik persoonlijk het leukst vind, zijn dus dagdagelijkse dingen die je in je leven kan integreren. Niet het soort kledij waar je achteraf als je thuiskomt van denkt, oei, wat heb ik nu gekocht (lacht).'

Kan je het werk makkelijk thuislaten?

'Dat is een beetje dubbel. Ik vind van wel, maar dat is natuurlijk relatief want ik check op vakantei wel mijn e-mails. Alles is zo gemakkelijk op je telefoon op te volgen dat dat voor mij niet zo belastend aanvoelt. Ik ben ook alleen in mijn bedrijf en ik sluit de winkel bewust als ik op vakantie ben om te voorkomen dat ik nog berichten krijg van degene die de winkel openhoudt. Zelfs de website sluit tijdelijk, alles wordt nadien naar de klanten gestuurd.'

Heb je leuke plannen voor de zomer?

'Als corona het toelaat, ga ik deze zomer voor de eerste keer naar Griekenland, samen met mijn collega en beste vriendin Anna Rosa Moschouti. Zij heeft haar juwelenmerk in Antwerpen. Zij heeft Griekse roots dus normaal gaan we samen Griekenland ontdekken. Ik hoop dat de reis mag doorgaan, maar ik durf er nog niet op te rekenen. Als het mag vertrek ik zeker en vast. Ik weet dat sommige mensen liever niet vertrekken, maar als ik mag ben ik weg.'

Als afsluiter nog een grappige reisanekdote?

'Tijdens een hike in de bergen in Georgië wilden mijn vriend en ik even rustig picknicken. Nadat we alles hadden uitgestald zagen we in de verte een tiental koeien lopen. Na ongeveer een minuut bleek dat die in een vrij snel tempo onze richting uitkwamen. Zo snel dat er niets anders opzat dan alles achter te laten en weg te lopen. Vanop een veilige afstand konden we zien hoe onze lunch in een recordtempo werd weggewerkt. Jammer, aangezien dat onze enige maaltijd van de dag was...'

Ophelialingerie.be

