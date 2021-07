Ongeveer 250 mensen namen zaterdagavond deel aan het eerste testevent in de Belgische clubbing scène. Na maanden huiskamerswingen is een menigte op een dansvloer als een magneet, schrijft redacteur Wim Denolf.

Na maanden inactiviteit beweegt er weer wat in het Europese nachtleven. In Nederland kun je op vertoon van een vaccinatiebewijs of negatieve sneltest al sinds 26 juni weer naar een nachtclub. Wie een test nodig heeft - het resultaat mag er niet ouder zijn dan veertig uur - kan gratis terecht in een van de 95 testlocaties van de Stichting Open Nederland, die samen 225.000 sneltesten per dag aankunnen. Frankrijk volgde op 9 juli en ook in Groot-Britannië staat op 21 juli de heropening van de clubs op het programma, wellicht zonder de verplichting om een vaccinatiebewijs of negatief testresultaat voor te leggen.

Voor Belgische discotheekuitbaters blijft het echter koffiedik kijken wanneer ze de deuren weer mogen openen, en onder welke voorwaarden. In de aanloop naar het volgende Overlegcomité van 16 juli verhoogt de beproefde sector wel de druk om verder te versoepelen. Horeca Vlaanderen en enkele grote discotheekuitbaters zaten vorige week samen met de politiek, en ook de federatie Brussels By Night roert zich. Het samenwerkingsverband van spelers als de Fuse, de Mirano en Catclub mikt op 1 oktober als heropeningsdatum en lanceerde met de inbreng van gezondheidsexperten alvast een eerste voorstel voor een veiligheidsprotocol voor nachtclubs.Kers op de taart, afgelopen zaterdag, was het Dance Again-evenement in zaal La Madeleine, op een steenworp van de Brusselse Grote Markt. Na testevents in de cultuursector, is het volgens Brussels By Night tijd om werk te maken van gelijkaardige initiatieven voor nachtclubs. Ook de Stad Brussel zette mee haar schouders onder de organisatie. "Het is hoog tijd dat het Brusselse nachtleven weer gaat bruisen", motiveerde schepen van Cultuur, Toerisme en Grote Evenementen Delphine Houba (PS) de ondersteuning. "Nachtclubs maken deel uit van onze cultuur en versterken onze aantrekkelijkheid als toeristische bestemming. De nachtelijke sector is essentieel voor de gezelligheid en de uitstraling van de Stad Brussel."Vooraleer ze in de loop van de avond hun tickets ontvingen, ondergingen de 250 danslustigen op het evenement een snelle antigeentest op de Heizel. Ook de organisatoren, technici, DJ's en aanwezige artiesten moesten in de loop van zatermiddag getest worden. De monsters gingen meteen naar een analyselabo in Paleis 12, waar met behulp van Japanse technologie tot honderd speekselstalen per uur verwerkt konden worden. PCR-testen die op hetzelfde moment afgenomen werden, worden de komende dagen onderzocht door een universitair labo voor een vergelijkende analyse. Iets over halfacht 's avonds valt het verlossende antwoord in onze mailbox: "je test is negatief, we verwachten je om te komen dansen vanaf 22u30".In gewone doen komt het Brusselse nachtleven vaak laat op de avond op gang. Wanneer we rond 23u toekomen, is de dansvloer in La Madeleine echter al goed gevuld. Na 477 dagen zonder clubs weer los kunnen gaan: dan mag het opschieten, en bovendien hebben we maar tot drie uur vannacht. Aan een mondmasker hoeven we alvast niet te denken, het voorgestelde protocol gaat voor een heropening zonder maskers of social distancing. Voorafgaande sneltesten, het digitaal EU-covidcertificaat en een reeks maatregelen moeten dat mee mogelijk maken. Zo is ook La Madeleine vanavond uitgerust met luchtdesinfectieapparatuur die continu de lucht zuivert en aanwezige virusdeeltjes inactiveert.Toch voelen we ons onwennig als blijkt dat het barpersoneel en de security vanavond wel een mondmasker dragen. "Met de muziek erbij verstaan we elkaar nauwelijks", vertelt de barman wanneer hij de drankjes overhandigt, "maar wij zijn vanmiddag niet getest." Hoe hij zich erbij voelt dat verder niemand een masker draagt? "De laatste keer dat ik ergens achter de bar stond, was op een evenement met bubbelzitjes in de zomer van vorig jaar, ik ben gewoon blij van hier te zijn." We geloven hem meteen: achter de toog kan hij zijn danslust nauwelijks bedwingen.Het gevoel van bevrijding laat niet lang op zich wachten - weer rondlopen in een club, niet moeten nadenken over do's en don'ts - maar de mondmaskers van het personeel zijn niet de enige herinnering aan het coronavirus. Zo lopen we regelmatig op een (meestal onaangeroerde) dispenser met handgel en zijn om onduidelijke redenen in het mannentoilet maar de helft van de beschikbare plaatsen in gebruik. Op de dansvloer dansen onbekenden rug aan rug en van de ene kant van de zaal naar de andere, bij een plasstop daarentegen kun je blijkbaar niet voorzichtig genoeg zijn.Weerstand bieden is na de voorbije zestien maanden onbegonnen werk: na twee en een half nummer sta ik zélf op de dansvloer. Dansen is je één voelen met de groep en opgaan in een groter geheel, vertelde sociaal en cultuurpsycholoog Batja Mesquita (KU Leuven) Knack Weekend onlangs, en na bijna anderhalf jaar huiskamerswingen is de verleiding eens zo groot. De dansende menigte vol lachende gezichten, haast uitsluitend Generatie Z, werkt als een magneet en stelt gerust. Een blik op de dansvloer en je hebt meteen een antwoord op de vraag of uitgaan ooit weer zoals vroeger wordt. Bezwete jongens die hun bovenkleding uittrekken, zoenende koppeltjes, verdwaalde clubbers die je haast om de nek vliegen omdat je ze de weg wijst naar het toilet: alles komt terug.De affiche van de avond is voor de gelegenheid samengesteld met Brusselse namen als DJ Vega en DJ Blck Mamba, bekend van haar vaste show op zaterdagavond bij Studio Brussel. De meeste tv-ploegen hebben de zaal echter al verlaten wanneer omstreeks middernacht hiphopformatie L'Or du Commun aantreedt. Mc Swing is er tot ieders verrassing niet bij: hij testte positief in de namiddag. Gelukkig is vaste sidekick Roméo Elvis wel van de partij, zodat er alsnog een geïmproviseerd, maar daarom niet minder opzwepend concert volgt. "We zijn zo blij om hier met jullie te zijn", klinkt het meermaals door de microfoons. Artiest, fan van het eerste uur of fuifbeest: de emotionele en symbolische betekenis van de avond ontgaat niemand.Drie kwartier later is de temperatuur in La Madeleine zodanig opgelopen dat we even een luchtje willen scheppen op straat. Om het besmettingsrisico te beperken is elk vertrek definitief, het moet dus in de rokersruimte die zich buiten vlak naast de inkom bevindt. We worden er meermaals aangeklampt door voorbijgangers die willen weten wat er gebeurt en vooral hoe ze binnen kunnen geraken. Nieuwsgierige blikken zijn er ook vanuit de voorbijrijdende politiewagens. Gezellige drukte aan de inkom van een club: ook voor hen is het opnieuw wennen.We raken er aan de praat met Alex en Jessica, twee meisjes uit Elsene die het hiphopgeweld binnen maar matig waarderen. "Ik dacht dat ik nu op eender welke muziek zou dansen, maar dit is gewoon too much", zegt Alex. Haar stapmaatje blijkt vooral in te zitten met de vakantieplannen met haar lief deze zomer: "Ik sta nog maar net op de Brusselse wachtlijst voor de vaccinatie. Ik weet dat alles vanavond veel veiliger verloopt dan op een kotfeest, maar zolang ik niet gevaccineerd ben, ben ik er niet helemaal gerust op. Ik vind het wel mooi om te zien dat mensen zich weer amuseren en dat iedereen zo vriendelijk is. Na de tweede golf heb ik een tijd echt diep gezeten, dit doet deugd."Wanneer we de club rond halfdrie verlaten, kunnen we dat alleen maar beamen. Anders dan anders komen we op onze weg geen kleurrijke figuren tegen, maar trekken we bijna alleen de nacht in. Onderweg doet onverwacht feestgedruis ons evenmin besluiten om nog "een laatste" te nemen, voor een keer is de DJ in La Madeleine echt God.