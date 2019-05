Bang voor de menstruatiecup: 'Ik vind een bloedneus niet akelig, dus waarom gruwen van mijn menstruatiebloed?'

Lotte Vermeire Medewerker Weekend.be

Een vrouw gebruikt gemiddeld 240 tampons per jaar. Door die hap uit je budget en de gecreëerde afvalberg is het geen wonder dat vrouwen naar een goedkoper en duurzamer alternatief zoeken. Een van die alternatieven is de menstruatiecup. Toch heerst er veel ongerustheid: 'Ik wil geen bloedspatten op mijn kleding, zeker niet tijdens het werk.' Die vrees is echter niet nodig.

Vrees voor de menstruatiecup is niet nodig. © Getty