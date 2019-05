De Franstalige organisaties SIDA'SOS en Tels Quels stellen deze week de nieuwe website gotogyneco.be voor. Daarop vinden lesbische vrouwen allerlei informatie rond seksuele gezondheid.

Lesbiennes hebben drie keer zoveel seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's) dan heteroseksuele vrouwen. Dat zeggen de organisaties achter de nieuwe website. De belangrijkste verklaring daarvoor zou zijn dat ongeveer 95 procent van de lesbiennes geen bescherming gebruikt tijdens de seks. Een op drie liet zichzelf bovendien nog nooit testen op soa's.

De organisaties stellen bovendien dat lesbische vrouwen niet snel naar de gynaecoloog stappen, mede door heersende stereotypen over hun seksualiteit. Ook de preventie-inspanningen van de openbare diensten weten hen amper te bereiken. Deze specifieke groep vraagt dus om een andere aanpak als het gaat over seksuele voorlichting, zeker als je weet dat deze vrouwen gemiddeld genomen meer sekspartners hebben dan heteroseksuelen, en ze dus een groter risico lopen op soa's.

Om aan te tonen dat bescherming tijdens de seks niet alleen nuttig is om een ongewenste zwangerschap te voorkomen en betrouwbare informatie te verspreiden, is er nu dus de gloednieuwe- Franstalige - website gotogyneco.be. De informatie erop is niet alleen handig voor vrouwen die seks hebben met vrouwen, maar ook voor gezondheidswerkers. Behalve informatie verspreiden, zal de website ook werken aan een 'lesbo friendly' netwerk van gezondheidswerkers, aanbevolen door de gemeenschap, voor de gemeenschap.