In Antwerpen slaan het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW), dat daklozencentrum De Vaart uitbaat, en De Kringwinkel de handen in elkaar voor een grootschalige inzamelactie van slaapzakken voor daklozen. Wie een bijdrage wil leveren, kan slaapzakken binnenbrengen in een van de negen Antwerpse Kringwinkels of een telefonische afspraak maken om ze thuis te laten ophalen.

De stad Antwerpen besliste vorige week vanwege de koude om al twee weken vroeger dan voorzien de daklozenopvang uit te breiden tot wintercapaciteit. Volgens CAW en De Kringwinkel is er in de winterperiode ook een tekort aan slaapzakken. Een inzamelactie moet dat dit jaar verhelpen.

'Deze actie ligt in de lijn van onze sociale doelstelling', zegt Louise Vrints van De Kringwinkel Antwerpen. 'Ook wij hebben medewerkers die vroeger op straat geleefd hebben. Als we dan gevraagd worden om te helpen doen we dat met plezier.'

Drempel

In De Vaart komen tijdens de winterperiode dagelijks meer dan honderd mensen langs die op zoek zijn naar een warme plek of een andere vorm van voorzieningen. Niet alle daklozen zijn echter even makkelijk te overtuigen om de nacht in zo'n centrum door te brengen. 'We werken nauw samen met de stad Antwerpen om iedereen toe te leiden naar nachtopvang, maar veel bezoekers slapen door omstandigheden nog altijd in slechte omstandigheden ergens in de stad', vertelt Geert Rombouts, coördinator van De Vaart. 'Slaapzakken blijven dus heel erg nodig.'

De slaapzakken die de komende weken worden ingezameld, worden op 19 december overhandigd aan de daklozen die er een willen. 'Zo draagt iedereen bij aan een warme kerst voor de daklozen', klinkt het bij de initiatiefnemers.