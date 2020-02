Steeds meer Afrikaanse landen binden de strijd aan met de plasticvervuiling van hun stranden en natuurschoon. Vorige week besliste ook het Senegalese ministerie van Milieu en Duurzame Ontwikkeling om vanaf april van dit jaar alle plastic zakjes en bekers in het land streng te verbieden.

De verbodsbepaling voor plastic zakken werd in Senegal al in 2015 aangenomen, maar er gold geen verplichting voor de lokale autoriteiten om de maatregelen effectief te implementeren.

Na Rwanda en Marokko, volgde ook Kenia met een verbod op plastics voor eenmalig gebruik. Deze initiatieven hebben nog meer landen in Oost-Afrika, zoals bijvoorbeeld Tanzania ertoe gebracht om een volledig verbod op lichtgewicht plastic zakken in te voeren.

Volgens een rapport van de Verenigde Naties van december 2018 waren er op dat moment in totaal 34 verboden of plastictaksen op het Afrikaanse continent.

Vijf miljoen zakjes per dag

Volgens Greenpeace Afrika beginnen "steeds meer Afrikaanse overheden het nut in te zien van een plasticban voor het milieu."

De president van Senegal, Macky Sall, steunt programma's zoals 'Zero Waste' en 'Clean Senegal'. Toch moet er nog een lange weg worden afgelegd om de Plastic Ban Law van 2015 volledig toe te passen op alle plastics voor eenmalig gebruik, stelt Greenpeace.

Gemiddeld gebruiken alle Senegalese gezinnen samen 5 miljoen plastic zakken per dag. Van alle sterfgevallen bij vee is 30 procent een gevolg van plasticafval dat rondslingert in het wild. Ook de Senegalese stranden, de oceaan en de steden zijn sterk vervuild door plastics.

West-Afrika

Na recente strandopruimacties in Senegal, bleek de plasticvervuiling voor 86 procent te bestaan uit plastic zakjes en wegwerpbekers.

Voortbouwend op de beslissing van de Senegalese overheid hebben de milieuministers van de vijftien landen van de Economic Community of West African States (ECOWAS) besloten om een verbod in te voeren op de import, productie en marketing van plasticverpakking tegen 2025.

