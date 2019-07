Twee maanden lang vertellen interessante mensen ons over hun zomerwensen en -plannen. Vandaag: Antwerpse actrice Tatyana Beloy. 'Strandbars, sardientjes en een glaasje cava: aan de kust ben ik het gelukkigst.'

De 34-jarige Tatyana Beloy is een actrice en presentatrice uit Antwerpen die sinds 2006 in heel wat Vlaamse series speelde. Tussen het acteren door, organiseert ze zomerkampen voor kinderen waar ze leren dansen, zingen en acteren en zoekt ze met haar lief en hun brandweerwagen warmere oorden op.

Wat was de beste zomer van je leven?

De eerste zomer die ik met mijn huidig lief doorbracht. We zijn toen met zijn rode vintage brandweerwagen naar Spanje getrokken. De wagen hadden we omgebouwd tot een camper met een daktent, slaapkamer en een kleine badkamer. We parkeerden de auto op een plekje met uitzicht op zee, legden een stukje vis op de barbecue, installeerden de hangmat en de vakantie kon beginnen. Super romantisch en gezellig.

Wat is je favoriete zomerbestemming?

Spanje is een van mijn favoriete bestemmingen omdat de sfeer daar zo losjes is. Op het strand van Malaga paraderen bijna alle vrouwen op hun gemak in monokini, terwijl dat bij ons in België not done is. Ik kan me niet voorstellen dat we in Oostende met onze vriendinnen half bloot cavaatjes zouden drinken aan het water. Niet dat ik ernaar verlang om heel de tijd in mijn blootje rond te lopen, maar ik vind wel dat het iets gezelligs heeft. In Spanje voel ik me vrij. Strandbars, sardientjes en een glaasje cava: aan de kust ben ik het gelukkigst.

Reis je soms alleen?

Op mijn 24ste trok ik in mijn eentje naar Los Angeles op vakantie. Uiteindelijk had ik het daar zo naar mijn zin dat ik er twee jaar ben blijven wonen. Ik vind solo-reizen heel leuk en kan ook wel goed alleen zijn. Ik neem mijn notitieboekje overal mee naartoe en laat me inspireren door mijn omgeving. Maar nu ik een lief heb, reis ik toch liever met twee. Ik wil alles met hem delen.

Op vakantie kan ik mijn werk niet loslaten, maar dat vind ik niet erg.

Als je moest kiezen tussen je brandweerwagen of een hotel, wat zou je dan kiezen?

Dan zou ik toch voor de brandweerwagen gaan. Het geeft een vrijheid die je op hotel niet hebt, waar je afhankelijk bent van in- en uitchecktijden. Nu springen we gewoon in de auto, zoeken we een plekje en stoppen we waar en wanneer we maar willen. Ik ben heel dankbaar dat mijn vriend mij aan de kampeerwereld heeft geïntroduceerd. Maar dat wil niet zeggen dat een goed hotel me geen deugd kan doen, integendeel.

Tatyana's brandweerwagen © Tatyana Beloy

Je bent drukbezet. Kan je je werk makkelijk loslaten op vakantie?

Mijn werk is mijn passie en daarom kan ik het eigenlijk nooit loslaten. Ik heb daar ook geen behoefte aan. Ik vind het zalig om op vakantie even te brainstormen met mijn lief. Ik leef volgens de quote 'create a life you don't need a vacation from' en dat lukt behoorlijk goed. Soms beslis ik natuurlijk wel om mijn gsm een hele dag uit te zetten of niet te antwoorden. Ik heb ook regels over mijn Whatsapp-gebruik, anders word ik echt zot van die drukte.

Ben je een festivalganger?

Ik ben geen festivalganger, maar probeer wel elk jaar mijn broer, Yannick Beloy AKA DJ Makasi, te supporteren op Tomorrowland. Ik vind dat leuk voor een dag, maar ik zou het verschrikkelijk vinden om daar in een tent te slapen. Ik heb mijn rust en eigen douche nodig. Ik maakte de aanslagen in Zaventem mee en heb daar een trauma aan overgehouden. Als het te druk is, krijg ik nog steeds paniekaanvallen.

Je bent van Antwerpen. Wat is je favoriete zomerterras in de stad?

Op de Vrijdagmarkt bij Barbel. Dat vind ik echt super leuk.

Als je je minibar op hotel zelf zou kunnen vullen, wat zou je er dan allemaal insteken?

Champagne, olijven en de ingrediënten om een Bloody Mary te maken.

Hoe ziet de zomer van 2019 er voor jou eruit?

De eerste twee weken van juli en de laatste twee weken van augustus organiseer ik een kamp voor kinderen, Supastar, waar ze leren zingen, dansen en acteren. Ik speel deze zomer ook een rolletje in de reeks De Zonen van Van As voor VTM. Tussendoor neem ik drie weken vrij om met mijn lief en zijn kind met de brandweerwagen een tour te maken naar Spanje en Albanië.