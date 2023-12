Keuze van de kenner: op deze producten lieten onze redacteurs het voorbije jaar hun oog vallen

Van interessante boeken tot sprekende mode en duurzaam design: de voorbije maanden cureerden onze redacteurs hun favoriete vondsten in ons magazine. Nog op zoek naar een origineel eindejaarsgeschenk of een traktatie voor jezelf?

Journalist en fervent lezer Nathalie Le Blanc vindt de antwoorden op de vragen des levens steevast in een boek.

“Ik moet het met een terras doen, en toch wil ik het recentste boek van Gardereners World-tuinier Monty Don aanraden. Omdat er heel wat nuttige tips in staan, ook voor een balkontuinier als mezelf, maar vooral omdat Monty excellent gezelschap is. De hoofdstukken over praktische dingen en de klusjes-maandkalender zijn uiteraard handig, maar je leest dit boek omdat het pure plezier van tuinieren ervan afspat. De oorspronkelijke ondertitel was niet voor niets Gardening Wisdom. Dit boek lezen is een beetje als een praatje maken met de man, en die mogelijkheid wil ik graag permanent in mijn boekenkast hebben staan.”

Over tuinieren, Mijn ervaringen als tuinier (28,99 euro), door Monty Don. Uitgeverij Forte Groen

Als ingenieur heeft beauty-journaliste Isabelle Willot een uitgesproken voorkeur voor moleculen die het werk doen.

Na haar universum uitgebreid te hebben met meubelen en serviesgoed, lanceert Ann Demeulemeester haar allereerste parfum. Net als bij alles wat ze doet heeft de Antwerpse ontwerpster vertrouwd op haar instinct om deze geur te creëren die haar eigen imago moet weerspiegelen. Het resultaat is dan ook een uniek parfum waarbij ze speelt met verschillende specerijen – een grote trend op dit moment – met noten van kruidnagel, komijn en kaneel, verfrist door citrusvruchten tegen een hart van jasmijn en meiroos.

A Parfum (330 euro voor 75 ml). Verkrijgbaar in de flagshipstore in Antwerpen, bij Stijl in Brussel en op anndemeulemeester.com

Ook in herenmode mag best een knipoog zitten, vindt redacteur Jorik Leemans.

Ontkennen heeft geen zin: de komende maanden worden wellicht naar Belgische traditie nat en druilerig. Het goede nieuws is dat de nieuwe generatie regenbroeken toont dat de waterafstotende nylon broek een volwaardig kledingstuk is dat je ook blijft dragen wanneer het opklaart, in plaats van het zo snel mogelijk weer uit te trekken. Onder meer het Deense label Rains bewijst met deze cargobroek dat de hedendaagse regenbescherming niet alleen waterdicht en functioneel is, maar ook modieus.

Regenbroek (110 euro), rains.com

Chef wonen Amélie Rombauts heeft oog voor design. Vintage of modern, uitgepuurd of knallende kleuren: haar stijl is best eclectisch

“Volmaakt is een initiatief dat me na aan het hart ligt. Het Gentse designlabel brengt ontwerpers en maatwerkbedrijven samen om sociaal duurzame objecten te creëren die bovendien mooi staan in je interieur. Hun laatste worp is er een met Sep Verboom, die met zijn collaboratieve aanpak de titel van Knack Weekend Designer of The Year kreeg in 2020, en Velo, een Leuvense vzw die zich inzet voor de integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Samen ontwikkelden ze deze Curve-lamp waarin je een fietsstuur herkent. Elk stuk is ook gemaakt van afgedankte fietsonderdelen.”

Curve-lamp (350 euro), volmaakt.be

Journaliste Lotte Philipsen gaat op zoek naar duurzame merken en initiatieven. ­‘Minder, maar beter’, is haar motto.

“Nu de koude dagen het land op kousenvoeten zijn binnengeslopen, is de tijd aangebroken voor wollen kleding. Deze winter ga ik voor knitwear van het Gentse merk Good Wool Story, opgericht door Nomindari Mendee, de kleindochter van nomaden in Mongolië. Omdat kasjmiergeiten al het gras dat ze tegenkomen opvreten en de grote vraag naar kasjmier verwoestijning veroorzaakt, focust Good Wool Story zich op een duurzaam alternatief: de wol van jaks. Jakwol is hypoallergeen, zacht, geurbestendig en ademend. Mendee koopt de wol rechtstreeks aan bij de nomadische herders en laat haar stukken ethisch produceren. Een écht warm verhaal.”

goodwoolstory.com

Human-interestjournalist Elke Lahousse houdt van gesprekken die recht naar de essentie gaan.

“Ik zou mijn moeder graag beter leren kennen”, zei een vriendin onlangs. “Ze vertelt altijd dezelfde verhalen, terwijl er nog zoveel dingen zijn die ik niet weet over haar.” Precies voor dit soort situaties zet ik zelf weleens het vragenspel Diep’r op tafel, een kaartenset van vijftig vragen met als doel diepgaandere gesprekken te hebben met vrienden, je partner en familie. Sommige vragen uit het doosje ‘tafelen’ zijn toegankelijk, zoals ‘waar zie je jezelf over vijf jaar?’ Andere zijn eerder gedurfd en kwetsbaar: ‘Met welke struggle zit je momenteel?’ Achter Diep’r, dat ook vragensetjes heeft over relaties of daten, zitten de Nederlandse ondernemers Elise Boers en Sara Rottenberg. Twee dames die goed begrepen dat de ideale gastheer of -vrouw niet alleen iemand is die op de tijd de wijn bijschenkt, maar ook de ideale omstandigheden weet te creëren voor gesprekken die er echt toe doen.

Diep’r (19,95 euro), diepr.nl

Hoofdredacteur Ruth Goossens is op zoek naar warmte en zachtheid in koude en harde tijden.

“Een beetje vrolijkheid en warmte zijn tijdens deze koude, grauwe dagen meer dan welkom. Het Italiaanse schoenmerk AGL, dat wordt geleid door drie zussen, voegt elk seizoen een vleugje humor aan de collectie toe. Dit keer zijn het deze sneakers met hoog knuffelgehalte. Misschien niet meteen geschikt voor een wandeling in de Ardennen, wel perfect als speelse fini­shing touch voor je door­deweekse outfit ”

Sneaker in schaapsvacht (390 euro), agl.com