Van deze designers, artiesten en rolmodellen namen we afscheid het afgelopen jaar.

--Jacques Dessange, 94 (7 januari), kapper

Franse sterrenkapper, die staat voor naturel gestylede lokken die vol beweging zitten.

--Sergio Rossi, 84 (2 april), schoenenontwerper

Deze legende laat een van de bekendste schoenenmerken van Italië na.

--Tom Hautekiet, 50 (30 april), illustrator en grafisch ontwerper

Huisgraficus van Rock Werchter sinds 1999, en tal van andere evenementen en programma's.

--Christo, 84 (31 mei), kunstenaar en architect

De Bulgaar ken je ongetwijfeld van zijn 'inpakkunst', waarmee hij onder meer het Rijksdaggebouw in Berlijn volledig in stof omhulde. In 2021 zou hij de Arc de Triomphe in Parijs inpakken. Dat project gaat gewoon door.

© GF

--Milton Glaser, 91 (26 juni), grafisch ontwerper

De Amerikaan ontwierp onder meer het I Love New York-logo.

--Paula Marckx, 94 (29 juni), journaliste en pilote

Een van de eerste feministische boegbeelden in ons land. Ze streed voor de rechten van kinderen van ongehuwde ouders, met als gevolg het bekende arrest-Marckx, waarmee ze de Belgische staat liet veroordelen.

--Kansai Yamamoto, 76 (21 juli), modeontwerper

Deze Japanse creatieveling was onder meer het brein achter de iconische pofbroek van David Bowie.

Kansai Yamamoto © GETTY IMAGES

--Ellis Faas, 58 (12 augustus), make-upartieste

Vogue noemde de Nederlandse een van de meest invloedrijke visagisten van haar generatie.

--Shere Hite, 77 (9 september), seksuologe

De Amerikaans-Duitse feministe deed grensverleggend onderzoek naar de vrouwelijke seksualiteit.

--Ruth Bader Ginsburg, 87 (18 september), rechter

Tijdens haar carrière streed de Amerikaanse juriste voor vrouwenrechten en dat leverde haar een cultstatus op.

--Terence Conran, 88 (20 september), ontwerper

De Britse ontwerper richtte onder meer de meubelketen Habitat op en werkte mee aan het ontwerp voor het Londense Design Museum.

--Pierre Troisgros, 92 (23 september), sterrenchef

Na Paul Bocuse en Joël Robuchon verliest Frankrijk opnieuw een van zijn bekendste sterrenchefs.

--Kenzo Takada, 81 (4 oktober), modeontwerper

Als oprichter van het label Kenzo was Takada de eerste Japanse ontwerper die het maakte in Parijs, waar hij als doel had om van mode weer iets voor iedereen te maken.

--Enzo Mari, 88 (19 oktober), ontwerper en modernistische kunstenaar

De Italiaanse designer werkte voor tal van bekende interieurlabels, waaronder Alessi en Artemide. Hij werd een van de grote meesters van het Italiaanse design van de twintigste eeuw genoemd.

Enzo Mari © GETTY IMAGES

--Odette Dereze, 88 (21 november), persfotografe

De Brusselse fotografe wordt beschouwd als een van de belangrijkste vrouwelijke fotojournalisten van de jaren zestig tot midden jaren negentig.

--Guy Van Cauteren, 70 (25 november), sterrenchef

Hij was een van de eerste Belgische tv-koks en verdiende zijn strepen (en sterren) met het restaurant 't Laurierblad.

