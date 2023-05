Draagbare kunst: deze 3 labels werken samen met een Belgische kunstinstelling

Deze drie labels gaan in zee met Belgische kunstinstellingen.

1. MSK x Wolvis

Een halfjaar na haar eerste samenwerking met het Museum voor Schone Kunsten in Gent brengt Griet Depoorter van breigoedlabel Wolvis opnieuw een collectie sjaals uit met het MSK. Elke sjaal verwijst naar een werk uit de vaste collectie van het museum. De prints op de katoenen, pastelkleurige sjaals zijn net als vorige keer gebaseerd op het grondplan van het museum. “Het MSK is het eerste museum in België dat gebouwd werd als museum”, zegt Depoorter, ingenieur-architect van opleiding. “Het symmetrische grondplan vormt de basis van deze collectie.”

110 euro, te koop via wolvis.be en de museumshop van het MSK.

© Thomas Dhaenes

2. Fondation Magritte x Swatch

Na onder meer het Rijksmuseum en het Centre Pompidou gaat nu ook de Fondation Magritte in Brussel in zee met Swatch. Twee iconische schilderijen van de surrealistische meester, Le fils de l’homme en La trahison des images (de beroemde pijp met onderschrift Ceci n’est pas une pipe) vervoegden onlangs de Art Journey-collectie van het merk. Ook het MoMA in New York, de Galleria degli Uffizi in Firenze en het Louvre Abu Dhabi stofferen nieuwe horloges, met reproducties van Sandro Botticelli tot Roy Lichtenstein.

105 euro, swatch.com

© GF

3. Museum Plantin-Moretus x Wright

Het Museum Plantin-Moretus in Antwerpen heeft naast een van de oudste drukpersen ter wereld ook een indrukwekkend archief van 14.000 eeuwenoude houtsneden. Het Belgische modelabel Wright dook samen met grafisch ontwerper en drukker An Eisendrath in dat archief op zoek naar een print om te herwerken voor de zomercollectie. Ze kozen voor de ‘veldhondstong’ uit 1576. De originele snede drukte Eisendrath met een oude drukpers in tienvoud op het borstzakje van een wit hemd.

225 euro, beschikbaar in beperkte oplage, wright-label.com