Carte blanche: 3 ontwerpers laten hun creativiteit los op een Levi’s 501

Van werkmansbroek tot mode-icoon, de 501 laat niemand onberoerd. Wij stuurden drie creatievelingen een jeans op en gaven hun carte blanche.

Florentina Leitner

De Weense Florentina Leitner verhuisde in 2015 naar België om te studeren aan de Modeacademie. Ze woont en werkt sindsdien in Antwerpen. In december 2020 lanceerde ze haar eigen label. Vorig jaar won ze de Belgian Fashion Award voor Emerging Talent of the Year.

© Amber Vanbossel

“Mijn stijl is girly en vrouwelijk, terwijl zo’n blauwe, oversized 501 net heel neutraal is. Om dat contrast te benadrukken heb ik roze, met pailletten geborduurde bloemen aangebracht op de broek. Enkel op de voorkant, zodat je nog comfortabel kunt zitten. De rozen zijn geplaatst in een diamantpatroon, een vorm die ik veel gebruikt heb in mijn vorige collectie. Ik heb toen overwogen om een jeansbroek te ontwerpen, maar het bleek heel moeilijk te zijn om de juiste fabrikant te vinden die het detailwerk kan leveren waarnaar ik op zoek ben. Dit project heeft me zin gegeven om opnieuw te experimenteren met jeans. Zeker nu het weer zo trendy is.”

florentinaleitner.com

© Amber Vanbossel

Denis Meyers

Brussels stadskunstenaar Denis Meyers zwaaide in 2004 af van La Cambre, waar hij typografie studeerde. Zijn door cartoons en graffiti beïnvloede werk gaat van muurschilderingen en stickers tot collabs met Bellerose en Café Costume. Een selectie is tot 7 mei te zien in de Knokse Art Gallery.

© Amber Vanbossel

“De Levi’s 501 was vroeger echt een fetisjobject voor mij: als tiener en jonge twintiger sliep ik er haast in. Uit respect voor het originele model wilde ik dan ook geen verf gebruiken of materie toevoegen aan de broek. In plaats daarvan schilderde ik een patroon van woorden op de stof met onverdunde javel, een industrieel product dat ook de punkbeweging inspireerde om textiel te verkleuren. Ook de woordkeuze verwijst naar mijn adolescentie en alle emoties en verlangens die ik in die jaren had. Een schets vooraf hoefde niet: als ik tegenwoordig een muur, een skateboard of een ander object beschilder, volg ik mijn buikgevoel. Het resultaat beantwoordt helemaal aan wat ik in mijn hoofd had, ik kan niet wachten om ’m aan trekken voor een feest.” @d6ni5m, art-gallery.be

© Amber Vanbossel

Stephanie D’heygere

Stephanie D’heygere werkte na haar opleiding aan de Modeacademie in Antwerpen bij Maison Margiela en Dior. Sinds 2018 heeft ze haar eigen juwelen-en accessoirelabel in Parijs. Ze ontwerpt ook voor merken als Jacquemus en Y/Project en ontving op de jongste Belgian Fashion Awards de Jury Prize.

“Ik heb altijd een 501 in mijn kleerkast liggen – ik was dus blij om met het model aan de slag te gaan. Daarbij heb ik het pure karakter van de broek bewaard en een trompe-l’oeil gecreëerd met het etiket op de achterkant. Op het eerste gezicht merk je niets ongewoons, maar het etiket is dankzij een opening aan de bovenkant nu een geheim opbergzakje waarin je bijvoorbeeld geld, een briefje of een geluksbrenger kunt bewaren. Ook in mijn eigen collectie hebben stukken vaak zo’n subtiele twist en een dubbele functionaliteit. Zo kun je sommige juwelen op verschillende manieren dragen of er iets in opbergen. Overdadige decoratie zou niets voor mij zijn, D’heygere is een conceptueel merk voor kenners en liefhebbers van sterke ideeën.”

dheygere.com

© Renaud Callebaut