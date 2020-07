Diversiteit op de catwalk blijft een heikel punt tijdens de modeweken. Dior-ontwerper Kim Jones en Ghanese artiest Amoako Boafo bewijzen dat het anders kan tijdens de digitale mannenmodeweek van Parijs.

Bij de lancering van de couturecollectie vorige week pakte Dior uit met een indrukwekkende kortfilm, geregisseerd door de Italiaanse Matteo Garrone. De collectie oogde mooi, maar het gebrek aan diversiteit van de gecaste modellen was opvallend. Een week later lanceert de mannenafdeling van Dior een collectie met enkel zwarte modellen. Creatief directeur Kim Jones ontkent dat er sprake is van imago management.

Het is niet de eerste keer dat Kim Jones voor Dior met een andere artiest of merk in zee gaat. Samenwerkingen met Daniel Arsham en Nike waren al een commercieel succes. Daarbij heeft de ontwerper een deel van zijn jeugd in Afrikaanse landen doorgebracht. Een collectie met Ghanese schilder Amoako Boafo past goed in zijn straatje. Geen strategische zet dus. 'We zijn hier sinds december al mee bezig,' vertelde hij aan The Guardian. 'Modeontwerpers zijn in staat hun eigen tijdsgeest een spiegel voor te houden. Diversiteit is in mijn ogen vanzelfsprekend.'

Wederzijdse bewondering

De samenwerking tussen Boafo en Dior, genaamd 'Portait of an Artist', wordt uitgelegd in een kortfilm. De collectie is gebaseerd op Boafo's 'Black Diaspora', een portretserie waarin Boafo op zoek gaat naar zijn identiteit als zwarte man. Hij schildert familie en vrienden met een specifieke vingerafdruktechniek waarbij olieverf in dikke lagen met de hand wordt aangebracht. De portretten bestaan uit simpele lijnen en grote kleurblokken.

'Mode inspireert me. Ik hou ervan stijlvolle mensen te schilderen en ben benieuwd hoe ik mijn techniek kan toepassen op de kleren,' vertelt de schilder. Ook bij Dior zijn ze tevreden met de samenwerking. 'Boafo is een kunstenaar die ik erg bewonder', zei Jones in de kortfilm. 'Ik zag zijn portret van een jongen in een klimop geprint hemd en wist dat het een match was. De klimop is immers een symbool van Dior.' Het resultaat? Een sobere collectie die tot leven wordt gebracht met kleurenaccenten en printen uit Boafo's werk.

Bij de lancering van de couturecollectie vorige week pakte Dior uit met een indrukwekkende kortfilm, geregisseerd door de Italiaanse Matteo Garrone. De collectie oogde mooi, maar het gebrek aan diversiteit van de gecaste modellen was opvallend. Een week later lanceert de mannenafdeling van Dior een collectie met enkel zwarte modellen. Creatief directeur Kim Jones ontkent dat er sprake is van imago management. Het is niet de eerste keer dat Kim Jones voor Dior met een andere artiest of merk in zee gaat. Samenwerkingen met Daniel Arsham en Nike waren al een commercieel succes. Daarbij heeft de ontwerper een deel van zijn jeugd in Afrikaanse landen doorgebracht. Een collectie met Ghanese schilder Amoako Boafo past goed in zijn straatje. Geen strategische zet dus. 'We zijn hier sinds december al mee bezig,' vertelde hij aan The Guardian. 'Modeontwerpers zijn in staat hun eigen tijdsgeest een spiegel voor te houden. Diversiteit is in mijn ogen vanzelfsprekend.'De samenwerking tussen Boafo en Dior, genaamd 'Portait of an Artist', wordt uitgelegd in een kortfilm. De collectie is gebaseerd op Boafo's 'Black Diaspora', een portretserie waarin Boafo op zoek gaat naar zijn identiteit als zwarte man. Hij schildert familie en vrienden met een specifieke vingerafdruktechniek waarbij olieverf in dikke lagen met de hand wordt aangebracht. De portretten bestaan uit simpele lijnen en grote kleurblokken. 'Mode inspireert me. Ik hou ervan stijlvolle mensen te schilderen en ben benieuwd hoe ik mijn techniek kan toepassen op de kleren,' vertelt de schilder. Ook bij Dior zijn ze tevreden met de samenwerking. 'Boafo is een kunstenaar die ik erg bewonder', zei Jones in de kortfilm. 'Ik zag zijn portret van een jongen in een klimop geprint hemd en wist dat het een match was. De klimop is immers een symbool van Dior.' Het resultaat? Een sobere collectie die tot leven wordt gebracht met kleurenaccenten en printen uit Boafo's werk.