Tientallen modehuizen en -labels bundelen hun krachten op een uitzonderlijke veiling. De opbrengst wordt gebruikt om Franse zorgmedewerkers te ondersteunen.

De veiling La mode s'engage, werd in het leven geroepen door Sarah Andelman, de oprichter van de Parijse concept store Colette en Nicolas Santi-Weil, bekend van het label AMI. De opbrengst is integraal bestemd voor de ngo #ProtegeTonSoignant, een organisatie met als doel de Franse gezondheidsmedewerkers en ziekenhuizen te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Dit doet de ngo door de onmisbare beademingsmachines en mondmaskers aan te kopen.

Al meer dan tachtig modehuizen- en labels hebben toegezegd, waaronder Chanel, Louis Vuitton, Kenzo, Dior, Céline, Balenciaga, Paco Rabanne, Comme des Garçons, Junya Watanabe en Berluti. Ook de Belgische ontwerpers Dries Van Noten en Glenn Martens zetten zich in voor het goede doel. Elk van hen ontwerpt ofwel een nieuw stuk voor de veiling, of transformeert een archiefstuk naar de normen van de veiling: in elk accessoire of kledingstuk wordt immers de kenmerkende blauwe kleur van de organisatie verwerkt.

De stuks, waarvan de prijs start bij honderd euro, worden op vrijdag 1 mei om 12 uur voorgesteld. De veiling loopt af op 4 mei om middernacht. #ProtegeTonSoignant verzamelde dankzij donaties al bijna vijf miljoen euro in, maar zou door de vele aanvragen voor medisch materiaal al zeker twintig miljoen euro nodig hebben, klinkt het.

