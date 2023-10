Zo zit de vork in de steel: 3 chefs over hoe ze hun bestek kozen

Bij de perfecte eetervaring hoort het perfecte gereedschap. Hoe ligt je lepel in de hand en hoe scherp is je mes juist? Wij vroegen aan topchefs Thijs Vervloet (Colette – De Vijvers), Rebecca Vandekerckhove en Lieven Vynck (Onslow) en Caroline Baerten en Nicolas Decloedt (Humus x Hortense) hoe zij hun bestek uitkozen.

Thijs Vervloet van restaurant Colette – De Vijvers in Scherpenheuvel-Zichem

“Ons bestek is een soort persoonlijk uithangbord van onze zaak. De naam van ons restaurant verwijst immers naar mijn grootmoeder, die mij introduceerde in de wereld van het koken. Ze had thuis een grote bestekkoffer van Christofle staan die enkel bij speciale gelegenheden werd bovengehaald. Het is ditzelfde zilveren Marly-bestek dat we doorheen de jaren hebben uitgebreid en gebruiken in ons restaurant. We vinden het belangrijk dat het een bepaalde klasse uitstraalt, de grandeur van vroeger. Als we kijken naar de geschiedenis, werd zilverwerk namelijk heel lang gebruikt tijdens diners, al merken we dat veel chefs daar vandaag van afstappen. Net als veel van onze klanten ben ik nochtans erg gecharmeerd wanneer een restaurant opgepoetst zilverwerk op tafel heeft liggen. Het gewicht ligt natuurlijk in de hand, het bestek is verfijnd, blinkt en geeft geen smaak af wanneer je ermee eet.

Vroeger werd het zilverwerk van mijn grootmoeder exclusief gebruikt in ons privaat salon, maar sinds kort is het gewoon mee in omloop. Als kind al besefte ik dat het tijdloos is: over honderd jaar schittert het nog even mooi als honderd jaar geleden. Bovendien verliest het ook niets in geldwaarde. Al is het voor mij vooral de emotionele waarde die telt.”

© NETTE CLONEN

Rebecca Vandekerckhove en Lieven Vynck van restaurant Onslow in Brugge

“Het liefst van al wilden we een oldskool bestek: niet superstrak, zoals je al zo vaak ziet, maar iets klassiekers dat fijn in de hand ligt en mettertijd gebruikssporen mag krijgen. Omdat we in de eerste plaats onze borden willen laten spreken, kozen we voor een eenvoudige set van het Nederlandse merk Sola. In tegenstelling tot klassieke restaurants geven wij namelijk niet telkens nieuw bestek wanneer er een nieuw bordje op tafel komt. Aangezien wij met een sharingformule werken, zochten we vooral kleinere vorken, messen en lepels die niet te lomp op onze kleine tafels zouden liggen.”

© DANIIL LAVROVSKI

Caroline Baerten en Nicolas Decloedt Van restaurant Humus x Hortense in Brussel

“Ik vind het zelf heel vervelend wanneer je in een gastronomisch restaurant met je partner of vrienden gezellig aan het praten bent en medewerkers er de hele tijd tussen moeten komen. Daar wilde ik graag een oplossing voor zoeken. In het Kopenhaagse restaurant Relæ had ik al eens laatjes gezien waaruit je als gast je bestek kon kiezen, maar dat vond ik onhandig met de plaatsing van de stoelen. Op die manier is het idee ontstaan om onze tafels rond het design van ons bestek te bouwen, waardoor je uit het midden van de tafel zelf je bestek kunt nemen wanneer het nodig is. Daarnaast geeft het onze klanten ook maximale vrijheid over hoe ze eten: zo hadden we recent een koppel waarvan de een het dessert met een lepel verorberde en de ander voor mes en vork koos. Daarnaast kunnen mensen kiezen of ze graag hun bestek bijhouden of wisselen, al zeg ik vaak met een knipoog dat onze afwasser die eerste optie zou appreciëren. Op deze manier kun je als gast helemaal zelf bepalen hoe je je diner beleeft.”