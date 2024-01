Wooninspiratie: 5 tips om donkere kleuren in je huis te integreren

Wit is niet de enige kleur die je in je interieur kunt integreren. Wij doken in onze archieven en vonden 6 tips om donkere toetsen tactisch in te zetten.

1. Gebruik wandrekken om het effen vlak te doorbreken

© Jan Verlinde

Het artistieke duo Jacqy duVal hecht veel belang aan het gebruik van kleuren om een ruwer gevoel te geven aan hun ontwerpen. Het is dus niet verwonderlijk dat Jacqueline Dehond en echtgenoot Koenraad Uyttendaele ook bij de verbouwing van hun eigen kunstenaarswoning in het centrum van Brugge experimenteerden met gewaagde kleuren, bijvoorbeeld in de verweerd blauwe eetkamer. Om deze kleur te verkrijgen heeft Jacqueline verschillende pigmenten gemixt, waardoor de sombere kleur minder agressief overkomt. De wandrekken die aan de muur prijken helpen ook om de nachtelijke kleur af te vlakken. Een kleur die overigens perfect bij het hout van het vloerwerk past.

2. Waag je aan stroken met kleurovergangen

© Jan Verlinde

Kenneth Ramaekers, voormalig directeur van het Hasseltse Modemuseum, is fan van Deens interieurarchitect Verner Panton (1926-1998), die meende dat men ‘belastingen zou moeten innen op wit’. De slaapkamer van onze landgenoot is daarom een ode aan de kleurprincipes van zijn Scandinavische mentor. ‘Voor zijn interieurprojecten ontwikkelde hij een psychedelisch kleurpalet met heel specifieke tinten paars, oranje, rood, groen en blauw’, vertelt Kenneth Ramaekers ‘Toen ik mijn slaapkamer in acht Panton-tinten aan het schilderen was, moest het natuurlijk exact juist zijn. Een verzamelaar heeft me in contact gebracht met Carin, de dochter van Panton, en die heeft me geholpen de juiste kleurcodes. Ze heeft me ook Verpan aangeraden, het merk dat zijn stukken opnieuw uitgeeft.’ De verticale stroken geven de compositie een dynamisch karakter en verzachten bovendien de zwaarte die een donkere muur anders zou creëren. Het resultaat is superwarm… En funky!

3. Gebruik kleurrijke badkamertegels

© Jan Verlinde

Interieurarchitect Pieterjan is een groot vastgoedverzamelaar. Zijn huis – gebouwd in 1979 – moet in staat zijn om bijzondere, soms extravagante vastgoedklanten te ontvangen. Daarom woont hij in een eenvoudige maar vertrouwde plek die dient als canvas voor zijn stoelen, tafels en andere expressieve voorwerpen. Dat is ook het principe van deze gerenoveerde badkamer, waar de tegels een sombere maar rustgevende achtergrond vormen dankzij het moiré-effect en de kleurovergangen. De Workshop Chair van Jerszy Seymour doorbreekt het blauwige oppervlak.

4. Wissel wit af met een levendige kleur

© Jan Verlinde

Op de flanken van het Muziekbos in Ronse staat deze woning die vooral uit beton bestaat. Geert en Nele kozen er echter niet voor om van deze plek een koude, zielloze bunker te maken. Daarom creëerden ze een contrast door gebruik te maken van vlakke en uniforme materialen, vooral in de keuken. Het harde zwart complementeert het dennengroen. Het wit van de centrale muur maakt deze compositie heel grafisch. En daarmee is het evenwicht tussen sombere en heldere kleuren zeker geslaagd.

5. Kies voor donker hout

© www.utkupekli.com

Ga eens voor donker hout met mooie groeven in plaats van zwarte of bruine verf. Met die gedachte bedachten Open Architectes het interieur voor deze woning in Waals-Brabant. De kamers werden volledig ingekleed met donker fineer die de wanden en kasten met de leeshoek verzoent, en de opening richting de tuin kadert. Leuk detail: de inzet van stoffen accessoires met warme tinten om de inrichting op te vrolijken.