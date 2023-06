Met glans geslaagd: zo creëer je een hip statementinterieur zonder buitensporig budget

Door alles zelf te doen, slaagden Iris Smarnakis en Vincent Perbal van Studio Penelope erin een hip statementinterieur te creëren zonder buitensporig budget. Met als blikvangers een collectie zelfgemaakte meubelen en een plafond dat lijkt op het oppervlak van een azuurblauw zwembad, terwijl verderop kreeften de keukenmuren sieren.

“We gebruiken héél graag hoogglans”, bekent Vincent als we de woonkamer op de eerste verdieping binnenlopen. De badkamer van de bed and breakfast op de gelijkvloerse verdieping stak hij ook helemaal in de lakverf, net als het plafond van de inkomhal, waarin hij een laagje bladgoud van 22 karaat verwerkte. “Een overschot van bij Helmut Lotti”, verklapt hij. “Jaren geleden heb ik schilderwerken bij hem uitgevoerd, waaronder een gouden plafond in zijn slaapkamer. Dan gooi je de restjes niet weg”, grinnikt hij.

De inkomhal, met dank aan een overschot van bij Helmut Lotti © Dorothée Dubois

Vincent is het soort vakman dat langzaam verdwijnt. Vijfentwintig jaar lang paste hij allerhande decoratieve technieken toe voor prestigieuze projecten in binnen- en buitenland. In opdracht van interieurarchitecten en decorateurs was hij in kastelen en herenhuizen druk in de weer met olielak, kalkverf, stucco-pleister en allerhande verouderingstechnieken. Van residenties in het chique Sussex en buitenverblijven in Italië tot Las Vegas. Een jaar lang nam hij een mansion in Londen van boven tot onder onder handen.

In de woonkamer wordt je blik meteen naar het plafond gezogen. Boven de vintage sofa hangt een lamp van Utu, een Portugees merk dat tot de Mambo Unlimited Ideas-groep behoort. De eenzit is van H&M Home, de salontafel van AM.PM (La Redoute). Op het dressoir van Atelier Solarshop staat een Ribbon-tafellamp van Habitat. Ernaast hangt een schilderij van Vincent. © Jan Verlinde

Een doe-het-zelf zwembadplafond Eerste en vooral: het vergt heel veel werk, geduld en stalen nek- en armspieren, weet Vincent die er zich jarenlang in heeft gespecialiseerd. Je begint met de oppervlakte te bedekken merteen heel fijne laag lakplamuur die je achteraf met een 500/600 korrel schuurpapier afschuurt en achteraf afwast. Dit herhaal je tot er nergens meer oneffenheden te bespeuren zijn. Dan volgt een laag synthetische olielak die je met een verfborstel aanbrengt. Dit doe je in stukken van ongeveer 50x50cm, zodat je de tijd hebt om de vlakken naadloos in mekaar te laten overvloeien. Concentratie en disipline is hier de regel. Na een week drogen wordt het hele oppervlak opnieuw mat geschuurd en eventueel bijgeplamuurd waarna de laatste laklaag wordt gelegd. De ondergrond is dan zodanig strak dat de verf zich al drogend helemaal opspant waardoor je het gewenste waterglad effect bekomt. Dit is een oude ambachtelijke techniek die nog heel weinig schilders toepassen net omdat het zo arbeidsintensief is. Maar ook omdat synthetische verven slecht zijn voor het milieu. Je kunt er zelf ook hoofdpijn van krijgen als je de verf gebruikt in een gesloten ruimte. Verven op waterbasis zijn niet geschikt om dat effect te bekomen. Vincent is ondertussen wel aan het experimenteren met hoogglansverf op basis van natuurlijke lijnolie.

Het kan bijna niet anders dan dat je achteraf met al die knowhow ook thuis uitpakt. Al doet hij dat niet allemaal alleen. Iris stond hem van in het begin bij met kleuradvies en vormgeving. Zij was het gezicht achter de intussen gesloten behang- en textielwinkel Un Homme Et Une Femme in de Antwerpse Kloosterstraat, sinds kort vormen ze samen Studio Penelope. Zowat alle meubelen in hun interieur – met uitzondering van de lampen, de zetels en stoelen – hebben ze zelf uitgedokterd en gemaakt. De rest wisten ze vintage uit te zoeken of bij H&M Home, Habitat, Ikea of La Redoute.

Zowel de bureautafel als de bibliotheek zijn eigen ontwerpen. © Jan Verlinde

B&B in de garage

Toen ze tien jaar geleden voor het eerst deze eengezinswoning uit 1952 bezochten, zagen ze allebei een regenboog op het einde van de straat. “Maar omdat we dat zo ontzettend klef vonden, hebben we dat dagenlang voor elkaar verzwegen”, lacht Iris. Het huis stond verrassend lang op de markt, terwijl het in de gegeerde Antwerpse Pulhofwijk ligt. “Wij vinden de traphal majestueus, maar voor de makelaar betekende het vooral een hoop verloren ruimte. Achteraf hoorden we dat het huis in de buurt als lelijk werd beschouwd. Die gevel in nieuwe zakelijkheid en dan een interieur met accenten in art deco? Andere bezoekers zagen het potentieel niet. Gelukkig waren we de uitzondering op de regel.”

Voor de Ikea-keuken werden nieuwe fronten gemaakt om een klassiekere sfeer te bekomen. Het behangpapier is van Pierre Frey. Het werkblad van de keuken en het eiland zijn in messing. De vintage barkrukken komen van Christiaensen & Christiaensen, het kunstwerk is van Manon Leysen. © Jan Verlinde

Aan de woning zelf hoefde structureel niets te veranderen. Alleen de muur die de afgesloten Cubex-keuken van de eetkamer scheidde, werd afgebroken. De vensters werden vernieuwd met fijne ‘steel-look’ ramen en waar mogelijk vergroot, de elektriciteit conform gemaakt en de gietijzeren verwarmingen vervangen door oude, maar gereviseerde exemplaren. “Die Cubex-keuken hadden we heel graag willen recupereren, net als de originele muntgroene badkamer. Maar dat lukte uiteindelijk niet”, vertelt Vincent. Er weerklinkt een zekere teleursteling in zijn stem. “Alleen de wastafel werd gered. Die kreeg een prominente plek aan de vestiaire.”

Buiten de vestiaire siert een console van Studio Penelope de hal. Op de muur prijken twee ‘Smoking Kids’ van fotografe Frieke Janssens. © Jan Verlinde

Op het bed ligt een sprei van H&M Home, het tapijt komt van Maisons du Monde en de stoel van H&M Home. De wandlamp is een vintage exemplaar van Cosack. © Jan Verlinde

Het was vooral de garage die een zware transformatie onderging. Daar creëerden ze een B&B die ze tijdens de pandemie openden. En die deed het meteen waanzinnig goed. Via Instagram werden beelden opgepikt door Elle Decoration UK, de Italiaanse krant Corriere della Sera en een resem influencers. “Omdat ik de meubelen die ik wilde niet vond in de prijscategorie die we ons konden veroorloven, gingen we ze zelf maar ontwerpen. We lieten ze achteraf bij een schrijnwerker maken als we er zelf niet in slaagden. Onze stijl en de kleuren die we hadden gekozen vielen in de smaak. We begonnen de meubelen op bestelling bij te maken en te verkopen. Het enthousiasme waarmee ze onthaald werden gaf ons het zelfvertrouwen te geloven dat we een signatuur hadden met potentieel.”

De aquamarijnblauw console is eveneens een ontwerp van Studio Penelope. © Jan Verlinde

Goede koop

Studio Penelope groeide het afgelopen jaar zo sterk dat het koppel twee opties zag: de B&B ombouwen tot atelier of de woning in haar geheel op de markt zwieren en ergens anders opnieuw beginnen. Ze kozen voor het tweede scenario. “Het was een enorme gok. Maar uiteindelijk hebben we de meerwaarde die we hier hebben gecreëerd kunnen verzilveren. De nieuwe eigenaars namen op een paar dingen na de volledige inboedel over. Ze kochten met andere woorden niet alleen een mooi huis, maar een totaalconcept.”

De nieuwe badkamer kreeg een vintage look met een combinatie van metrotegels van Carobati, een tweedehands wastafel en een alleenstaande badkuip van het Engelse The Iron Cast Bath Company. © Jan Verlinde

Op het terras, in de schaduw van een kerselaar, bouwden Iris en Vincent een zitbank in tadelakt. De hangstoel is van AM.PM (La Redoute). © Dorothée Dubois © Dorothee Dubois

De weinige verhuisdozen – met kunstwerken van onder andere Frieke Janssens, Yann Guitton en Bruno Vekemans – worden straks afgezet in een art-decoappartement op de Frankrijklei. “We zullen het in ons tempo inrichten en dan zien wat we doen: opnieuw verkopen en verhuizen of daar blijven.” Daarnaast wisten ze genoeg budget over te houden voor een tweede appartement als casestudy, ingericht en bemeubeld door Studio Penelope, als een soort sleutel-op-de-deurproject. En ook de meubelcollectie wordt verder uitgebouwd. Maar alles op zijn tijd. “Dankzij de verkoop kunnen we uit de ratrace stappen”, besluit Vincent. “Ik heb er altijd van gedroomd om als kunstenaar te schilderen en te creëren. Nu kan dat. Ik geef mezelf een jaar de tijd om die piste uit te zoeken.”

De kleffe regenboog op het einde van de straat bleek dan toch een voorbode van een groot geluk.

© Jan Verlinde