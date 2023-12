Kleur, prints en eigenzinnigheid: dit waren de origineelste interieurs van 2023

Van een sensationele plek waar je alles wilt aanraken tot een statementinterieur binnen ieders budget. Zeven woningen die veel verder gaan dan het klassieke, Belgisch greige.

Het interieur dat nooit verveelt, Geoffroy Van Hulle

‘Een ruimte kan niet gezellig zijn als ze niet gedecoreerd is’, vinden decorateur Geoffroy Van Hulle en zijn partner, royalty-watcher Jo De Poorter. Hun woning bezoeken voelt als een reis op zich. Van elke kamer wist Van Hulle een sensationele plek te maken, waar je alles wilt aanraken. Zijn geheim? “Nergens in dit huis mag je meer dan tien stappen verwijderd zijn van een boek, een drankje of een houtblok voor de haard. Dat is mijn definitie van wooncomfort. Dat is voor mij een thuis.”

Het interieur van Geoffroy Van Hulle en Jo De Poorter © Jan Verlinde

Welcome to the jungle, Atelier Atopia

Of het nu om hun kleren gaat, hun meubels of de objecten die ze creëren: alles wat Alexandre en Lucie van Atelier Atopia bezitten is gevonden of voor een peulenschil opgekocht, uiteengehaald en in eigenzinnige combinaties opnieuw geassembleerd. Het koppel gaat er prat op elk seizoen van interieur te veranderen. De reden? Hun weelderige plantencollectie.

Thuis bij Atelier Atopia © Mr.Frank

Trippen op tapis plein, Anne Sophie Prevot

Omdat ze haar droomhuis niet meteen in Brussel vond, kocht de Française Anne Sophie Prevot – die de productie van modeshows voor onder meer Jil Sander, Y/Project, Issey Miyake en Acne Studios verzorgt – een leegstaande kantoorruimte in de Dansaert-buurt die ze liet ombouwen tot een loft. Tapis plein, verchroomde oppervlakken en pastelkleuren katapulteren je naar de eighties. Wij zijn vooral fan van de drie kwartronde podia die interieurarchitecte Marion Mailaender voor haar bedacht om de open ruimte toch van gezellige hoeken te voorzien.

Binnenkijken bij Anne-Sophie Prevot © Jan Verlinde

That seventies show, Daddy Deco

Eva en Jef runnen samen de vintage e-boetiek Daddy Deco. Ze specialiseren zich in de wereldwijde verkoop van moeilijk te vinden Frans, Italiaans en soms wat Nederlands design. En ze doen dat door wat steeds meer vintage dealers doen: van hun huis hun showroom maken. Alles is er met andere woorden te koop, of toch bijna. Hun Fratina-stoel van beeldhouwer-designer Mario Ceroli is hun te heilig. “Iedere verkoop laat een gat achter, maar zo hebben we juist een interieur dat continu verandert.”

Het showroominterieur van Eva en Jef, samen Daddy Deco © Jan Verlinde

Statementinterieur binnen budget, Studio Penelope

Wie creatief is én handig heeft een streepje voor in het creëren van een eigenzinnig interieur. Vincent en Iris combineerden zelfgemaakte meubelen met betaalbare winkelstraat-trouvailles en oude schildertechnieken in hun fifties gezinswoning. De eyecatcher: een plafond dat lijkt op het oppervlak van een azuurblauw zwembad. Beelden van hun interieur ging viraal tijdens één van de lockdowns. Dat gaf hen het nodige vertrouwen om samen Studio Penelope te worden.

Binnenkijken bij Studio Penelope © Jan Verlinde

Futuristisch sprookjesbos vol organische vormen, Helene Rebelo

Dat Françaises flair hebben voor interieurstyling bewijst ook Hélène Rebelo. Zij combineert expressieve kleuren, sculpturale meubelen en funky vintage uit de jaren 70 en 80 in een voormalige lampenfabriek in Brussel. Het gebrek aan een tuin compenseerde ze met verschillende tinten groen in het interieur. Om die niet te veel te doen clashen met de roze, lila en Memphis-meubelen en kleuren, scheidde ze de salon met een semitransparant gordijn van de eethoek.

Het sprookjesbos van Hélène Rebelo © Jan Verlinde

Een streepje voor, Dries Otten

De Antwerpse interieurarchitect Dries Otten tilde een Noord-Franse art-decovilla naar de 21ste eeuw. Hoe? Met meer opbergruimte, veel kleur en zijn vrolijke signatuurstrepen.