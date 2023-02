Het slimme garen van Resortecs valt opnieuw in de prijzen: ‘Ons garen lost op bij warme temperaturen, wat recycleren makkelijker maakt’

Na een Belgian Fashion Award in 2021 voor ‘Changemaker of the Year’ mag het Brusselse bedrijf Resortecs nu ook de Ecodesign by OVAM-prijs van de Henry van de Velde Awards in ontvangst nemen. We spraken oprichter Cédric Vanhoeck en hoofd communicatie en branding Davidson Leite. ‘Deze prijs is voor ons symbolisch: net zoals Henry van de Velde staan wij voor innovatie in tijden van verandering.’

Het doel van Resortecs is om het recycleren van textiel makkelijk te maken. De naam van het bedrijf staat voor ‘REcycling SORting TEChnologieS’.

Cédric Vanhoeck, co-founder van Resortecs, studeerde industrial design aan de Technische Universiteit Delft en besliste om zijn liefde voor mode en circulariteit te verzoenen. Omdat kleding nog veel te weinig wordt gerecycleerd tot nieuwe kleding, ging de ingenieur op zoek naar de missing link. Die vond hij bij het garen dat de kleding bij elkaar houdt. Momenteel maken items zoals knopen en ritssluitingen het recycleren van kleding erg ingewikkeld. Vaak snijden recyclagebedrijven de bovenkant van broeken er gewoon af en gooien ze het deel met knopen en ritsen weg. Dat is sneller en goedkoper dan de knopen en ritsen verwijderen voor het textiel door de vervezelaar gaat om gerecycleerd te worden.

Resortecs Smart Stitch

De Smart Stitch van Resortecs verhelpt dit probleem. ‘Ons garen zorgt ervoor dat kleding opnieuw kan worden gedemonteerd na gebruik. Doordat de Smart Stitch bij hele warme temperaturen smelt in de Smart Disassembly-oven vallen alle onderdelen netjes uit elkaar. Als je het niet uit elkaar kunt halen, kan je het ook niet herstellen of recycleren’, legt Davidson Leite uit. Gedaan dus met grote lappen stof in de vuilnisbak gooien omdat er nog knopen zitten aan een broek of hemd.

Internationale faam en samenwerkingen

‘Sinds een jaar bieden we niet alleen deel één van de oplossing aan, namelijk het garen, maar ook de oven om het garen in te smelten. Je kunt de Smart Disassembly vergelijken met een nespressomachine: zonder het apparaat krijg je geen koffie uit de koffiecapsules. Onze oven is een belangrijke schakel om het uit elkaar halen van de kleding te versnellen. We zijn heel trots op het systeem,’ aldus Davidson Leite.

De internationale markt heeft Resortecs alvast ontdekt en deze Henry van de Velde Award is zeker niet de eerste prijs die het bedrijf in ontvangst mag nemen. Zo ontvingen Cédric Vanhoeck en Vanessa Counaert in 2018 al een Global Change Award van H&M. In 2021 mochten ze een Belgian Fashion Award voor Changemaker of the Year toevoegen aan hun prijzenkast.

Symbolische prijs

‘We zijn heel erg vereerd dat we een Henry van de Velde Award in ontvangst mogen nemen. Net zoals deze iconische ontwerper staan wij voor innovatie’, reageert Cédric Vanhoeck op het winnen van de ecodesign award. ‘Van de Velde was een voorloper van de Bauhausbeweging en leefde in een tijd van grote veranderingen. Dat wij met onze Smart Stitch een prijs met zijn naam ontvangen vinden we dan ook symbolisch. Ook wij hopen bij te dragen aan een ommezwaai in de designwereld door ecodesign voorop te stellen en het lineaire maakproces te vervangen door een circulaire aanpak.’

Cédric Vanhoeck

Dat het een designprijs is, stemt Vanhoeck zeer gelukkig. ‘De Smart Stitch is zeker ook inzetbaar voor andere producten dan mode. Textiel zit overal, van ons interieur thuis tot de bekleding van onze wagens. Momenteel zijn we bezig met een project met matrassen,’ verklapt de ondernemer.

Op naar een circulair systeem

‘De wetgeving is aan het veranderen en ecodesign en recyclage krijgen een belangrijke rol in de Green Deal van de EU’, licht Vanhoeck toe. ‘Je zult als bedrijf een grotere verantwoordelijkheid hebben over wat er gebeurt met jouw product na gebruik. De druk om circulair te produceren wordt opgevoerd door de EU’, klinkt het.

Resortecs

Het gaat onder meer om plannen waarbij materialen binnen dezelfde industrie moeten blijven. Petflessen worden in dat geval terug petflessen en geen gerecycleerd polyester. Tegelijkertijd wil de EU modebedrijven tegen 2030 verplichten om producten te maken die recycleerbaar, kwalitatief en herstelbaar zijn. Het gebruik van gerecycleerd materiaal moet bovendien omhoog. Als de modesector dus genoeg gerecycleerde stoffen in z’n collecties wil, moet ze wat er al bestaat opnieuw gebruiken in plaats van plastic flessen recycleren tot modestoffen. ‘Het is een simpele regel van de EU, maar wel een die gaat leiden tot meer circulariteit. Wij hopen ons steentje bij te dragen en de transitie naar de circulaire economie te versnellen,’ aldus Vanhoeck.

Gratis expo De Henry van de Velde Awards expo loopt tot 2 april en is gratis te bezichtigen. Resortecs stelt er de ski-jas voor die ze samen met Decathlon ontwikkelden.