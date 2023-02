Belgisch design in de prijzen: winnaars Henry van de Velde Awards 2023 bekend

De winnaars van de 29ste editie van de Henry van de Velde Awards zijn bekend. De ‘Oscars’ van de designwereld in België werden uitgereikt tijdens een ceremonie in Bozar. Paul Boudens, Tomorrowland, Amandine David en Resortecs gaan lopen met de hoofdprijzen.



​De Henry van de Velde Awards bekronen al 29 jaar gevestigde waarden en beloftevolle namen in de Belgische designwereld. Het winnen van zo’n prijs betekent niet alleen een leuk accessoire voor op je schouw, maar opent ook heel wat deuren.

De awards worden georganiseerd door Flanders DC. Een professionele jury kiest vervolgens de winnaars. Dit jaar staken onder meer Herman Konings, Katrien Laporte, Max Borka, Elien Haentjens, Ronald Bastiaens en Siegrid Demyttenaere de koppen bij elkaar, onder het toeziend oog van voorziter Chris Baelus.

​​

Op de feestelijke uitreiking van de Henry van de Velde Awards werden de Gold, Silver en Bronze Award per categorie uitgereikt en werden de winnaars van de Lifetime Achievement, Young Talent, Company, Ecodesign by OVAM en Public Awards bekendgemaakt.

Ontdek hier de 5 hoofdwinnaars van de Henry van de Velde Awards 2023

De Lifetime Achievement Award gaat naar grafisch designer Paul Boudens

Grafisch ontwerper Paul Boudens wint de hoofdprijs van deze editie. Hij overtuigde de jury met zijn persoonlijke signatuur, internationale uitstraling en invloed op de grafische sector in Vlaanderen en ook ver daarbuiten. Zijn carrière overspant dertig jaar. In die periode heeft hij een iconische stijl ontwikkeld. De ontwerper wordt gezien als pionier, die tegen de schenen durft te schoppen. Boudens heeft mee de identiteit van de Belgische modesector op de kaart gezet door zijn eigenzinnige ontwerpen.

Paul Boudens © Jeroen Lommelen

‘Ik wil altijd dingen maken die voor de eeuwigheid zijn. En dat gaat wars in tegen wat veel grafisch design vandaag is, dat is veel meer nu, nu, nu. Ik wil zoveel mogelijk impact maken met het bescheiden materiaal dat ik heb,’ aldus Paul Boudens.

Amandine David wordt beloond met de Young Talent Award

Amandine David specialiseerde zich in traditionele ambachten zoals weven en pottenbakken in combinatie met digitale productie. Vakmanschap wordt op een interessante manier verweven met innovatie. De jury prijst ook haar professionele aanpak en het samenwerken met andere ontwerpers en makers. David ontvangt een geldprijs van 10.000 euro, die hopelijk ook voor een internationale boost kan zorgen.

Amandine David © Mattia Parodi

‘Ik ben erg blij met de Henry Van De Velde Young Talent Award. Het betekent veel voor mij dat het werk dat ik ontwikkel en de vragen die ik onderzoek weerklank vinden binnen het designveld. Design heeft het vermogen om de interacties die we hebben met de materiële wereld te transformeren – via ambachtelijke gebaren en nieuwe technologieën – en zo onze relatie met onze omgeving en met elkaar opnieuw uit te vinden’, reageert de ontwerpster. ‘De prijs voor jong talent is een geweldig duwtje in de rug. Door de zichtbaarheid die de prijs met zich meebrengt, kan ik nieuwe samenwerkingen opzetten. De geldprijs zal de groei van mijn atelier voeden.’

To­mor­row­land gaat naar huis met de Company Award

Het festival Tomorrowland zet volgens de jury op een voorbeeldige manier design in. Design wordt er in vele vertakkingen aangetroffen: van service design en experience design tot productdesign en grafisch design. De jury prijst Tomorrowland ook voor het beleid van de organisatie rond duurzaamheid.

DreamVille Tomorrowland

Brussels bedrijf Resortecs krijgt de Ecodesign by OVAM Award

Resortecs is het Brusselse bedrijf van Cédric Vanhoeck en Vanessa Counaert dat een oplosbaar garen op de markt bracht. Het garen, de Smart Stitch, lost op bij hoge temperaturen, waardoor het materiaal dat het garen bijeen hield uit elkaar kan worden gehaald. Deze uitvinding maakt het voor mode- en textielbedrijven veel simpeler om vervolgens te recycleren.

Het bedrijf wordt beschouwd als rolmodel in het toepassen van de principes van ecodesign. Doordat Resortecs in zee gaat met internationale spelers kent het een snelle evolutie. In 2021 werd Resortecs ook al tot Changemaker of the Year bekroond op de Belgian Fashion Awards. De jury van de Henry van de Velde Awards gelooft in de impact en groei van het bedrijf en hoopt dat hun innovatieve ontwikkelingen nu ook hun weg zullen vinden in de designwereld.

Resortecs

‘We zijn heel vereerd dat we een Henry van de Velde Award in ontvangst mogen nemen. Net zoals deze iconische ontwerper staan wij voor innovatie’, reageert Cédric Vanhoeck. ‘Van de Velde was een voorloper van de Bauhausbeweging en leefde in een tijd van grote veranderingen. Dat wij met onze Smart Stitch een prijs met zijn naam ontvangen vinden we dan ook symbolisch. Ook wij hopen bij te dragen aan een omslag in de designwereld door ecodesign voorop te stellen en het lineaire maakproces te vervangen door een circulaire aanpak.’

Fontrescue wint de publieksprijs

Het publiek kon via een online stemming haar favoriet voor de Public Gold Award kiezen. Fontrescue van Studio Brussels Lof kreeg met voorsprong het meeste aantal stemmen voor het redden van oude letters die in de openbare ruimte op gebouwen en grafstenen te vinden zijn.

Fontrescue

Deze letters werden ooit gecreëerd door letterschilders en steenkappers en door Fontrescue aan de hand van nieuwe technieken gered van de vergetelheid. Het team van Fontrescue meet de letters op, digitaliseert ze en vervolledigt ze vervolgens tot een volledig alfabet, zodat deze opnieuw kunnen worden gebruikt.

De winnaars Gold, Silver en Bronze in de 9 projectcategorieën

Business Innovation

Gold: XEOS AURA 10 (Designbureau: Pars Pro Toto – Opdrachtgever: XEOS)

XEOS AURA 10 (Designbureau: Pars Pro Toto – Opdrachtgever: XEOS) Silver: EVOLVE 4EL23 (Designbureau: Pars Pro Toto – Opdrachtgever: Anglo Belgian Cooperation)

EVOLVE 4EL23 (Designbureau: Pars Pro Toto – Opdrachtgever: Anglo Belgian Cooperation) Bronze: Robovision AI platform (Designbureau: Loemer – Opdrachtgever: Robovision)

Consumer

Gold: MyBlanket (Designbureau: My Add On)

MyBlanket (Designbureau: My Add On) Silver: CoMoveIT Smart (Designbureau: Comate & Voyager – Opdrachtgever: CoMoveIT, spin-off KU Leuven campus Brugge)

CoMoveIT Smart (Designbureau: Comate & Voyager – Opdrachtgever: CoMoveIT, spin-off KU Leuven campus Brugge) Bronze: °Plug (Designer: Frits Jeuris ​- Opdrachtgever: Eden Design)

Crafts

Gold: Whaleboat O28 (​Designer: Koen De Gezelle, i.s.m. Gijs Vanden Bogaerde, Cedrick Soete, Rik Deketelaere, Amy Beaulisch, Hannes Hebben, Vives, Howest, UGent en Artois Plastics)

Whaleboat O28 (​Designer: Koen De Gezelle, i.s.m. Gijs Vanden Bogaerde, Cedrick Soete, Rik Deketelaere, Amy Beaulisch, Hannes Hebben, Vives, Howest, UGent en Artois Plastics) Silver: Glasstromen (Designbureau: KUYCKXMEERS ​- Designer: Anouck Kuykx, Thomas Meers)

Glasstromen (Designbureau: KUYCKXMEERS ​- Designer: Anouck Kuykx, Thomas Meers) Bronze: The act of a line (Designer: Marijke De Cock)

Design Research

Gold: No Time To Waste (Designer: Isabeau Goddé)

No Time To Waste (Designer: Isabeau Goddé) Silver: Prosthetic X (Designer: Isaac Monté (& In 4Art))

Prosthetic X (Designer: Isaac Monté (& In 4Art)) Bronze: Rotmóy / Hongerhuids (Designbureau: Studio Narture & Under Thy Skin)

Digital Product

Gold: Virtueel Museum van Vlaanderen (Designbureau: Studio Dott ​Opdrachtgever: Vlaamse overheid / Departement Cultuur, Jeugd en Media)

Virtueel Museum van Vlaanderen (Designbureau: Studio Dott ​Opdrachtgever: Vlaamse overheid / Departement Cultuur, Jeugd en Media) Silver: Cocom (Designbureau: Bedja Design ​Opdrachtgever: Cocom)

Cocom (Designbureau: Bedja Design ​Opdrachtgever: Cocom) Bronze: Last Metal Standing (Designbureau: Mutant & nøcomputer ​ ​Opdrachtgever: StuBru)

Environment

Gold: Ledegem wordt Leaudegem! (Designbureau: HelloWater ​Opdrachtgever: Gemeente Ledegem)

Ledegem wordt Leaudegem! (Designbureau: HelloWater ​Opdrachtgever: Gemeente Ledegem) Silver: Buddy (Designbureau: IPEE)

Buddy (Designbureau: IPEE) Bronze: K Bio (Designbureau: studio PART ​Opdrachtgever: ETAP)

Graphics

Gold: Fontrescue (Designbureau: Studio Brussels Lof ​Designer: Jo Klaps)

Fontrescue (Designbureau: Studio Brussels Lof ​Designer: Jo Klaps) Silver: Vel (Designer: Sabien Clement & Mieke Versyp (lay-out: Quod voor de vorm) – ​Opdrachtgever: Uitgeverij Oogachtend)

Vel (Designer: Sabien Clement & Mieke Versyp (lay-out: Quod voor de vorm) – ​Opdrachtgever: Uitgeverij Oogachtend) Bronze: Passages (Designer: Martha Verschaffel (lay-out: Stijn Dams) ​Opdrachtgever: Bries vzw)

Habitat

Gold: MiaCabana (Designbureau: iDNA ​Opdrachtgever: Atrium Green)

MiaCabana (Designbureau: iDNA ​Opdrachtgever: Atrium Green) Silver: Cango (Designbureau: Yellow Window ​- Opdrachtgever: Hahbo)

Cango (Designbureau: Yellow Window ​- Opdrachtgever: Hahbo) Bronze: Stroom (Designbureau: Studio Dott)

Spaces

Gold: Interieurrenovatie Thalys Ruby (Designbureau: Yellow Window & Matali Crasset)

Interieurrenovatie Thalys Ruby (Designbureau: Yellow Window & Matali Crasset) Silver: Belevingsexpo Tabloo (Designbureau: Bailleul Ontwerpbureau ​Opdrachtgever: NIRAS (Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen))

Belevingsexpo Tabloo (Designbureau: Bailleul Ontwerpbureau ​Opdrachtgever: NIRAS (Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen)) Bronze: Maakleerplek Leuven (Designbureau: Polo (architect), Vanhout.Pro (aannemer) & Infrabo (IR technieken) ​Opdrachtgever: Stad Leuven)