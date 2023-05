De Suitcase van Rodolfo Dordoni: het verhaal van een subtiele statementsofa

De Suitcase-zetel van ontwerper Rodolfo Dordoni hoeft niet om aandacht te schreeuwen om herkend te worden. Wij gingen op zoek naar de oorsprong van dit knap staaltje ninetiesminimalisme.

Naam: Suitcase

Ontwerper: Rodolfo Dordoni, uitgegeven door Minotti

Eerste uitgave: 1997

Een paar weken geleden las je in dit magazine nog over coded luxury: de zogenaamde discrete luxe die niet uitschreeuwt hoeveel je ervoor moest neertellen – zoals die paar zetels en stoelen die ik niet bij naam hoef te noemen – maar die door kenners toch herkend wordt als een staaltje kostbaar vakmanschap. Suitcase is daar een mooi voorbeeld van. Rodolfo Dordoni ontwierp de armstoel in 1997 in opdracht van Renato en Roberto Minotti. Het was de eerste samenwerking die de broers aangingen sinds ze het roer overnamen van hun vader, die het Minotti-meubelatelier had opgericht in 1948.

Met een uit de kluiten gewassen reiskoffer in het achterhoofd tekende Dordoni een bescheiden, vierkant silhouet op slanke poten. “Zonder enige vorm van uitbundigheid”, legt hij uit. Ninetiesminimalisme ten top. Het exuberante zat hem in het comfort van de fauteuil en het vakmanschap achter de onconventionele stoffering. Een kwarteeuw geleden was het statement piece een exemplaar in krokodillenprintleer.

Suitcase werd als ‘provocerend’ omschreven en betekende een keerpunt voor het merk. Dordoni blies een nieuwe, spannende wind door het familiebedrijf. Het leverde hem een jaar later ook een vaste job als artdirector ten huize Minotti op, een functie die hij vandaag nog steeds bekleedt.

© GF

In 2019 werd de designklassieker met een heruitgave gevierd (Suitcase Line), deze keer in een kalfsleren ponylook-versie en nieuwe kleuren, maar ook met één subtiele aanpassing aan het ontwerp. Terwijl de eerste editie boven op vier pootjes zweefde, mocht met de tweede het volume, afgelijnd door aluminium stroken, meteen op de vloer staan.

De zetel schreeuwt niet om aandacht en weet zich als een kameleon aan te passen aan alle mogelijke interieurs. Maar wie de morsecode die Suitcase in alle stilte uitzendt kan ontcijferen, weet dat het daar is dat hij moet plaatsnemen.