De Ouverture-sofa van Pierluigi Cerri: een protest tegen burgerlijk conformisme

Van oorsprong was Pierluigi Cerri architect, maar zijn werk strekt zich uit van design tot mode en grafisch ontwerp. Over zijn Ouverture-sofa zei hij: ‘Het is mijn protest tegen burgerlijk conformisme’.

Naam: Ouverture

Ontwerper: Pierluigi Cerri (1939-2022), uitgegeven door Poltrona Frau

Eerste uitgave: 1982

“Ik ben geïnteresseerd in vormen die de geschiedenis overleven”, zei Pierluigi Cerri ooit in een interview. En om die vormen te creëren keek hij naar de toekomst. De Ouverture-sofa was het resultaat van zijn zoektocht naar een nieuwe beeldtaal. Een aanblik die de esthetiek moest doorbreken die op dat moment domineerde. Door het klassieke uitzicht van een donzige sofa te combineren met een brutalistisch metalen onderstel, wilde hij provoceren. “Het is mijn protest tegen burgerlijk conformisme”, beweerde hij zelf.

Hij zocht en vond inspiratie in de muziekwereld en de opkomst van hightech in design en architectuur, wat hem fascineerde. En dat zie je ook in de Ouverture. De aluminium verbindingen die de zetel bijeenhouden, maken heel zichtbaar deel uit van het ontwerp, in plaats van weggemoffeld te worden, zoals toen de gewoonte was.

© National

Cerri overleed vorig jaar, bijna gelijktijdig met het heruitbrengen van de Ouverture door Poltrona Frau. Eigenlijk was hij architect. Hij startte zijn carrière bij Gregotti Associati in 1974, maar zijn voorkeur ging altijd al uit naar meer kleinschalige projecten. “Ik ben te angstig om langdurige ‘oorlogen’ te voeren en om twintig jaar te moeten wachten op het verwezenlijken van een project”, bekende hij. Zijn werk strekt zich dan ook uit van design tot mode, van het cureren van tentoonstellingen tot grafisch ontwerp. Zo vernieuwde hij het logo van Prada, bedacht hij de huisstijl van het Salone del Mobile en de Triennale di Milano, droeg hij bij aan het magazine Casabella en ontwikkelde hij meubelen voor UniFor, B&B Italia, Molteni&C en Arflex. Hij won ook tot driemaal toe de Compasso d’Oro, de meest prestigieuze designprijs van Italië, onder meer met Titanio, een tafelontwerp voor Poltrona Frau.

Bij zijn overlijden eerde architect Stefano Boeri hem op Instagram: ‘Hij had de zeldzame gave van elegantie, zijn gratie leek aangeboren.’