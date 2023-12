Van vergeten erfgoed tot duurzaam project: David Chipperfield Architects nemen de Gentse Nijverheidsschool onder handen

Onlangs werd bekend gemaakt dat de sterk verwaarloosde site van het Sint-Agneteklooster in Gent, beter bekend als ‘de Nijverheidsschool’, vanaf 2025 een opmerkelijke transformatie ondergaat. Erfgoedontwikkelaar VDD Project Development en de Britse David Chipperfield Architects slaan de handen in elkaar om de historische site opnieuw te verbinden met zijn omgeving.

Van appartementen en kantoren tot horeca en zelfs een kunstgallerij: dat zijn de veelbelovende plannen voor de vervallen gebouwen langs de Gentse Lindenlei. Die deden al sinds midden 15de eeuw dienst als klooster en daarna als de eerste Nijverheidsschool van Vlaanderen. In 2007 wandelden de laatste leerlingen door de schoolpoort en sindsdien staat het erkende monument te verkommeren. Als alles volgens schema verloopt, zal hier vanaf 2025 verandering in komen.

Historisch maar hedendaags

Voor het ambitieuze woon- en werkproject nam het Britse Chipperfield Architects de ontwerpen voor zijn rekening. Het gerenommeerde architectenbureau is wereldwijd bekend om zijn fijngevoelige restauraties en won in 2023 nog de Pritzker Prize, het equivalent van een nobelprijs binnen de architectuur. De ontwerpen kregen verder vorm in samenwerking met ATAMA-architecten en de restauratie-architecten van aNNo. In het nieuwe project zal een hybride mix plaatsvinden tussen het huidige historische karakter en een eigentijdse architecturale visie. De gebouwen worden daarbij uitgebreid met twee bijkomende exemplaren.

Voorlopig ontwerp van het semi-publieke voorplein met zicht naar de arcade © VDD Project Development & David Chipperfield Architects

Groen- en energiegevoelig

De aanpalende buurtparking zal verplaatst worden naar een ondergrondse verdieping, waardoor ruimte vrijkomt voor een groenzone van 3 370 vierkante meter. Dit groene park zal gedeeltelijk toegankelijk zijn voor alle Gentenaars en draagt bij aan het verminderen van hitte-eilanden in de Arteveldestad. Het bouwproject zelf legt de nadruk op energiebewustzijn, door gebruik te maken van duurzame technische installaties en verwarming op basis van groene energie. Fossiele brandstoffen maken geen deel uit van het plan.