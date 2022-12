Anaïs Sandra Carion wordt de nieuwe directeur van MAD Brussels

MAD Brussels krijg een nieuwe directeur. De Brusselse designjournalist Anaïs Sandra Carion staat vanaf januari aan het roer van de culturele instelling. Lokaal talent op de internationale kaart zetten wordt een van haar speerpunten.

Carion verdiende haar strepen onder meer als communicatieverantwoordelijke Hermès en als designjournalist. De afgelopen jaren schuimde zij voor professionele doeleinden allerhande designevents af, van de Salon del Mobile in Milaan tot Belgium Design. Ze is gepassioneerd door jonge ontwerpers uit de mode- en designwereld, wat haar de geknipte figuur maakt voor deze functie.

‘Ik kom uit een familie van binnenhuisarchitecten en heb altijd al een passie gehad voor zowel mode als design. Ik ben bewust in België gebleven omdat ik lokaal talent een duwtje in de rug wil geven’, vertelt ze aan Knack Weekend.

‘Als er over Belgisch talent gesproken wordt, dan gaat het vaak over grote namen uit het verleden. Maar ook nu gebeuren er veel spannende en vernieuwende dingen, die onder de radar blijven. Dat ligt aan ons bescheiden karakter. Zelfs Belgen die succes hebben in het buitenland, blijven discreet.’ En daar wil zij de komende tijd verandering in brengen.