Net wanneer Isabelle en Maxime konden verhuizen, brak de coronacrisis uit. Reizen werd moeilijk, dus brachten ze het zuiden naar hier. Bovendien staken ze hun instapklare woning in een duurzamer jasje.

Wanneer we fotografe en styliste Isabelle Vermeersch ontmoeten in haar woning, priemen zonnestralen tot ver in de woonkamer. Op het terras wordt het al aardig warm. Isabelle oogt vrolijk in haar speelse outfit, maar terwijl ze de laatste hand legt aan de styling van haar interieur, zegt ze dat haar vader een maand eerder overleden is en dat ze het moeilijk vindt om naar zijn spullen te kijken. Zijn invloed op haar woning, haar manier van leven en haar blik op de wereld zullen vaak ter sprake komen. Peter Vermeersch was geen gewone man, hij was een van de grootste antiquairs van Antwerpen. Zijn laatste winkel op de Minderbroedersrui doekte hij op om een tijd later voltijds in zijn eentje de wereld te kunnen rondtrekken in een busje. “Al die tijd bleef hij online mooie spullen zoeken en verkopen”, lacht Isabelle.

de ronde boog tussen de hoofdwoning en de aanbouw hebben Maxime en Isabelle toegevoegd. Doordat hun vorige woning er ook een had, wisten ze dat die veel sfeer zou brengen. Het bistrotafeltje is achttiende-eeuws en een cadeau van Isabelles vader. ©Jonah Samyn © Jonah Samyn

Authentieke draai

Als kind al kregen zij en haar zussen oude schilderijtjes voor hun verjaardagen; hun leeftijden zette hij steevast op de achterkant. “Ja, wij waren daar heel blij mee. Ons papa had een afkeer van massaproductie, hij noemde het geldverspilling en leerde ons van kleins af de waarde van antiek, authenticiteit en ambacht.” Toch kochten Isabelle en haar man Maxime drie jaar geleden een instapklaar rijhuis dat weinig authentiek was. Denk: standaard keuken- en badkamerkasten, oneffen laminaatvloer, ‘budgetvriendelijke’ deurklinken… Een aannemer had de woning op een goedkope manier gerenoveerd en daarna weer te koop gezet. Gelukkig konden ze nog flink wat van de vraagprijs afdingen. “Mijn man zag het eerst niet, maar ik wist dat we er mits een flink aantal aanpassingen iets unieks van konden maken. Ik leerde hem het plezier van Pinterest kennen en nu is hij er net zo aan verslingerd als ik. Ons gedeeld mapje heette ‘dreamhouse’. We nemen niet alles klakkeloos over, maar geven er onze eigen authentieke draai aan. We vonden er bijvoorbeeld inspiratie voor de aanbouw met het grote stalen raam.”

de aanbouw met groot stalen raam werd gebouwd toen het gezin hier al woonde. In de niskast staan voornamelijk reissouvenirs van Isabelles vader. De sofa is van Fest Amsterdam, de kussens van By Mölle en het tapijt van HKliving. ©Jonah Samyn © Jonah Samyn

Isabelle en Maxime stroopten de mouwen op: ze elimineerden alle elementen die ze niet mooi vonden, verkochten ze op Facebook en vervingen ze door duurzame en antieke alternatieven. Zo konden ze hun droomhuis stap voor stap realiseren. De eerste plek die ze onder handen namen, was de ruimte onder het dak, waar zoon Victor intussen zijn skatestulp heeft gemaakt. De OSB-platen aan de muren en het vinyl op de vloer gingen eruit, waardoor de originele plankenvloer weer kan schitteren. “We woonden met zijn vieren in deze kamer terwijl aannemers zich beneden over de aanbouw ontfermden. Het was zalig om te kunnen verhuizen tijdens de eerste lockdown: een nieuw huis is altijd spannend en wij konden er meteen veel tijd in spenderen.”

De eerste plek die ze onder handen namen, was de ruimte onder het dak, waar zoon Victor intussen zijn skatestulp heeft gemaakt. ©Jonah Samyn

Doe-het-zelfkeuken

Dankzij hun online moodboard wist het koppel heel goed wat het wilde: een mediterrane sfeer. “We wilden een vakantiegevoel in eigen huis, want tijdens die eerste coronamaanden vroegen we ons weleens af of het nu ‘dit voor altijd’ zou zijn. Reizen zit in ons bloed: met een volkswagenbusje roadtrippen we elke zomer wekenlang door Europa”, zegt Isabelle. Hun voorliefde voor het zuiden laat zich onder andere voelen in de keuken, waar witte kasten van Ikea plaatsmaakten voor een doe-het-zelfkeuken van recuperatiematerialen. “Maxime is ontzettend handig: wat ik hem ook vraag, hij schudt het uit zijn mouw. Het werkblad in beton ciré maakte hij zelf en ook het metselwerk in de keuken is door hem gedaan.” Drie van de vijf opalinelampen zocht Isabelles vader uit en de deurtjes zijn gemaakt van eiken planken die hij vond in een oud huis. In De Opkamer in Nederland kocht het koppel een antieke spoelbak. “Mijn vader leerde ons om thuis in een traag tempo te leven. Met een vaatwasser of moderne spoelbak zouden we de afwas veel sneller kunnen doen, maar liever nemen we er onze tijd voor. Het praktische weegt voor ons niet op tegen het esthetische.”

de keuken is voornamelijk met recuperatiematerialen gemaakt zoals oud hout, een antieke spoelbak en opalinelampen van vroeger. De gemetste kasten zijn het werk van Maxime. © Jonah Samyn

Ook de bovenverdieping ademt vakantie. Zo is de masterbedroom opgevat als een hotelkamer, inclusief vrijstaand bad. Net zoals in alle andere ruimten zijn de muren hier beschilderd met zelf gemengde ecologische kalkverf: beter voor het milieu en het oogt ook veel mooier dan gewone verf. Met een binnenraam verbonden Isabelle en Maxime hun slaapkamer met de badkamer, die ze afwerkten met afgeronde muren en warme materialen. In de tuin gingen ze op hetzelfde elan verder: op basis van een YouTube-filmpje bouwde Maxime eigenhandig een zwembad van twee op drie meter, witte muren weerkaatsen het zonlicht en een afdak in bamboe maakt het ansichtkaartje compleet.

met behulp van YouTube maakte Maxime eigenhandig een zwembad van twee op drie meter. Hij gebruikte daarvoor betonblokken, waterdichte bezetting en twee componenten zwembadverf. Het terras heeft een afdak in staal en bamboe als beschutting tegen de zon. ©Jonah Samyn © Jonah Samyn

Het huis ligt bezaaid met reissouvenirs en veel daarvan zijn van Isabelles vader. “Ze tonen zijn oog voor detail en zijn passie voor schoonheid. Staren naar zijn objets trouvés was zijn manier om rust te vinden tijdens zijn ziekteproces”, zegt Isabelle. De laatste vier maanden van zijn leven bracht hij fulltime bij haar door, wat het gemis mogelijk nog groter maakt. “Ik ben weinig materialistisch of honkvast, maar deze plek zie ik ons niet gauw verlaten.”

de slaapkamer van Maxime en Isabelle is opgevat als een hotelkamer met vrijstaand bad van X20, kranen van Two Rooms en tapijtje van HKliving. ©Jonah Samyn © Jonah Samyn

Isabelle Vermeersch (36) Isabelle, dochter van antiekhandelaar Peter Vermeersch, kreeg de liefde voor antiek en interieur met de paplepel mee. Door het vele reizen als kind en nadien met haar eigen gezin, groeide haar liefde voor fotografie. Ze heeft een achtergrond in juweelontwerp en interieur. Voor interieurlabel Pomax reisde ze de wereld af, voor ze in 2021 besloot om een eigen creatieve studio op te richten: TATD Studio (These Are The Days). Daarin combineert ze haar passie voor interieur, styling en fotografie in uiteenlopende projecten voor creatieve labels. De focus ligt op authenticiteit en duurzaamheid. @these_arethe_days tatd.studio

de stadstuin van honderd vierkante meter is net als het huis zo ingericht dat je je op vakantie waant. Maxime maakte de kachel en gebruikte daarvoor een oude brandblusser. ©Jonah Samyn © Jonah Samyn

in de kamer van dochter Millie maakte Maxime een slaaphut. Het speelpaard is antiek, de plafondlamp is van Georges Store, de dierenkoppen in pluche zijn van Wild & Soft. ©Jonah Samyn © Jonah Samyn