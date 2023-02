Zo houd je Tournée Minérale vol: sta stil bij wat je geleerd hebt

Februari is Tournée Minérale-maand, waarbij zo’n vijfde van de Belgen een maand lang vriendelijk bedankt voor de wijntjes, biertjes en andere alcoholische dranken. Doe je mee? Dan vind je hier elke weekdag een tip om dat vlot en zelfs met verve te doen. Dag 27: hoe zit het met alcohol in je leven?

Een maand zonder alcohol, dat doet je zonder twijfel stil staan bij de rol van alcohol in je leven. Heb je het gemist tijdens Tournée Minerale? Vond je het moeilijk om achterwege te laten of net niet? Wanneer ging het vlot? Wanneer ging het mis? “We horen dat van veel deelnemers,” vertelt Tom Evenepoel, woordvoerder van Tournée Minerale. “En mensen die het meer dan één keer doen, doen dat omdat ze het de moeite vinden, en er op een of andere manier een voordeel uit halen. De meeste mensen waar we van horen houden het goed vol, en vonden het een positieve ervaring.”

“Drinken gaat vanzelf”

Zoals Max (42) die het al voor de derde keer doet dit jaar. “Je wordt inderdaad verplicht om stil te staan bij hoe alcohol in je leven past als je het voor de eerste keer bant. Wat ik al snel ontdekte is dat ik zeer vaak uit gewoonte dronk. Op café, na de voetbalmatchen van de kinderen, op bezoek bij vrienden, op restaurant. Drinken gaat gewoon vanzelf.”

“Omdat ik me echt beter voelde en minder slaapproblemen heb als ik minder drink, heb ik na mijn eerste Tournée Minérale beslist om minder te drinken. Een koude pint op een warme zomerdag, uiteraard, want dat smaakt geweldig. Maar na de zondagse match van mijn oudste? Neen, bedankt. Een lekkere natuurwijn bij een zalig menu in een fijn restaurant, daar twijfel ik zelfs niet over. Maar een ‘automatisch’ glas wijn als ik op een weekdag op bezoek ga bij mijn zus, dat doe ik niet meer. En ook al drink ik nu een stuk minder dan een paar jaar geleden, ik mis het ook niet.”

Bewuster drinken

Elien (38) deed vorig jaar voor het eerst mee aan Tournée Minérale. “Ik vond het oprecht zwaar. Ik bleek meer te drinken dan ik dacht, want het was heel vaak cava o’clock, en ik vond het moeilijk om dat een maand niet te doen. Het was een pijnlijke reality check. Ik heb het afgelopen jaar echt moeite gedaan om minder te drinken, en dat is de eerste maanden goed gelukt. Ik vond het deze keer iets makkelijker, maar ga toch proberen bewuster te drinken na deze maand.”