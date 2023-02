Zo houd je Tournée Minérale vol: je gemoed zal je dankbaar zijn

Februari is Tournée Minerale-maand, waarbij zo’n vijfde van de Belgen een maand lang vriendelijk bedankt voor de wijntjes, biertjes en andere alcoholische dranken. Doe je mee? Dan vind je hier elke weekdag een tip om dat vlot en zelfs met verve te doen. Dag 16: een beter gemoed!

Van alcohol word je vrolijk, toch? Wel, neen. Net niet. Eerst en vooral is alcohol een downer, oftewel een middel dat er voor zorgt dat prikkels minder goed binnenkomen. Ook al lijkt een eerste glaasje je te ontspannen, eventuele angsten wat te temperen en je een kleine boost in je zelfvertrouwen geven, die effecten verdwijnen snel. Door de manier waarop ons lichaam alcohol verwerkt, omschrijven experten het als een depressivum. Het rommelt met je neurotransmitters en daardoor kan het tot een toename van negatieve gevoelens leiden. Denk aan angst, agressie en donkere gedachten. Daar schuilt dan weer een gevaar in, omdat de kans bestaat dat je nog een glas wil drinken, om net die negatieve gevoelens te bestrijden. Alcohol als een vorm van zelf-medicatie dus. Uit onderzoek blijkt dan ook dat mensen die alcohol drinken een hogere kans op mentale problemen hebben en dat zwaar drinken je kans op een depressie verhoogt. Alcohol heeft bovendien effect op de werking en bijwerkingen van sommige anti-depressiva. Wie met angstproblemen worstelt, zal merken dat een katergevoel daar een ernstige impact op heeft.

Maar alcohol heeft niet alleen een link met depressie. Het mag dan al de reputatie hebben om een goede manier te zijn om te ontspannen, eigenlijk zorgt het net voor stress, zo blijkt uit onderzoek. Door een glas te drinken, verhoog je het stresshormoon cortisol in je lichaam namelijk.

Als mensen het over ene helderder hoofd hebben tijdens Tournée Minérale, gaat het dus niet alleen over hun geheugen. Ook je brein en je gemoed hebben er baat bij. Of zoals dokter Niall Campbell onlangs aan The Guardian vertelde: “Als je stopt met drinken, win je heel snel aan focus en concentratie. Je lichaam wordt fitter, maar je kunt ook aandachtiger met mensen praten en gevat zijn, omdat je brein scherper is. Ook je sociale vaardigheden gaan er dus op vooruit als je alcohol laat.”