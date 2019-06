Het is zomer en de apero-kriebels komen naar boven. Dit zijn zeven adresjes in Brussel waar je zelfs terecht kan als je in het begin van de week al naar een after-work cocktail hunkert.

Café Flora

Café Flora is een nieuw plekje op het voorplein van Sint-Gillis dat voordien bij de oude feestzaal Het Aegidium hoorde. De Belgische start-up Cohabs en Alphastone sloegen de handen in elkaar en vormden het pand om in woningen, een theaterzaal en een vernieuwd Café Flora.

Voor de ruimte werd de architect geïnspireerd door Milanese cafés. Café Flora is een plek om af te spreken met vrienden, te werken, of voor een lekkere aperitief. Het café is alle dagen open van 8u30 tot middernacht. Sommige weekends gaat de pret nog langer door en af en toe kan je er van een pittige dj-set genieten. Sint-Gillisvoorplein 16A, 1060 Brussel. Meer info op de facebookpagina van Café Flora.

Bar Beton

© Bar Beton

Zoals de naam al verklapt is dit een gezellig aperitiefplekje in de Dansaertwijk met een interieur van beton. Onder de middag kan je er lekkere broodjes en soepjes verkrijgen, 's avonds kan je er terecht voor een aperitiefje en op zondagochtend kan je er genieten van een ontbijtbuffet. Bar Beton is een leuk gelegen, gevarieerde en gezellige bar met een fijn terras. Antoine Dansaertstraat 114, 1000 Brussel. Meer info op de website van Bar Beton.

Chez Richard

Chez Richard © We Share Agency

Denk aan huisgemaakte curryworsten, gevulde champignons, pimientos de padron en een heerlijk koud glaasje wijn. Chez Richard heeft een prachtig interieur en serveert vernieuwende gerechtjes. Dit is het perfecte plekje voor iets uitgebreidere zomeravonden waarop je zin hebt in een verfijnde apero. Minimenstraat 2, 1000 Brussel. Meer info op de website van Chez Richard.

Café Le Refuge

© Café Le Refuge

Van 's ochtends tot 's avonds kan je bij Café le Refuge terecht voor lekkers. Ze serveren ontbijt, lunch en avondeten. 's Avonds kan je aan de toog heerlijke natuurwijnen en Belgische bieren proeven. Van een nostalgisch hardgekookt eitje met mayonaise tot vlees- of kaasplankje; op de menu staan heel wat fingerfood-opties die je ogen zullen uitsteken. Sint-Jobsesteenweg 668, 1180 Ukkel. Meer info op de website van Café le Refuge.

Bar du Canal

© Bar du Canal

Bar du Canal is een bar op het einde van de Dansaertstraat net bij het kanaal, zoals de naam suggereert. Dit plekje is gespecialiseerd in natuurwijnen en smørrebrød (een typisch Deens boterhammetje van heel donker roggebrood). Voor de persoon met keuzestress is dit misschien niet de place to be, maar wel voor de wijnliefhebber want bij Bar du Canal serveren ze maar liefst tachtig verschillende soorten natuurwijn. Is het Deense gerechtje wat te speciaal voor jou? Dan kan je kiezen voor een kaas- of vleesplankje en oesters. Antoine Dansaertstraat 208, 1000 Brussel. Meer info op de facebookpagina van Bar du Canal.

Café Monk

© Café Monk

Plankjes met beuling, kaas, brood, kop en pikkels, een grote variatie aan heerlijke bieren en een jazz concert op de achtergrond: De Monk is de place to be voor een Brusselse apero. Achterin het pand zit een gezellig restaurantje verstopt waar je terecht kan voor een heerlijk bord pasta. Sint-Katelijnestraat 42. Meer info op de website van De Monk.

Flamingo

© Flamingo

Flamingo is een plekje waar je bijna ten allen tijde naartoe kan. Je kan er terecht voor een ontbijtje, koffie, lunch, avondeten en niet te vergeten: after-work serveren ze cocktails en een hele resem biertjes. Mis zeker hun dagelijkse happy hours tussen 18 en 19u niet. Meer info op de website van Flamingo.