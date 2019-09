Zelf groentebeleg maken is een ecologische, gezonde en lekkere keuze. Het boek 'Lekker Gesmeerd' geeft je heel wat inspiratie en tips. Wij mogen hier publiceren hoe je kinderen ermee verleidt en delen drie door hen goedgekeurde recepten.

1. Geef het tijd

Eigenlijk verschillen kinderen niet zoveel van volwassenen. Ook wij eten de dingen die we niet zo graag lusten maar weinig. Kinderen dwingen om minder geliefde gerechten volledig op te eten, brengt je dan ook geen stap verder. De afkeer neemt toe en eten wordt algauw een machtsstrijd. Vraag je kinderen wel om te proeven, en doe dit niet één keer maar telkens opnieuw. Volgens onderzoek kun je minder populair eten leren lusten door het tien tot vijftien keer te proeven.

Zien eten doet trouwens eten. Dus geef zelf alvast het goede voorbeeld. Verwacht niet dat je kinderen een worteltje knabbelen, als je zelf aan de chips zit. Haal je veel fruit en groenten in huis, dan leren kinderen ze kennen als 'dagelijkse voeding'.

2. Laat kinderen helpen

Al gemerkt dat kinderen hun zelfgebakken koekjes het lekkerst vinden? Dit geldt net zo goed voor groentegerechten. Laat kinderen mee snijden, mengen, mixen én proeven en ze zullen al heel wat milder oordelen. Ga bij het proeven in dialoog. Nog een beetje zout? Wat extra kruiden? Die verantwoordelijkheid bevordert de zelfstandigheid van je kinderen en maakt ze terecht trots. Bovendien leer je de smaakervaring van je kinderen beter kennen en daar haal je dan weer je voordeel uit bij het uitproberen van nieuwe gerechten.

3. Kies voor de juiste 'look-and-feel'

De kinderen en ervaringsdeskundigen die wij aan de tand voelden, maakten duidelijk dat kinderen hun spreads doorgaans liever lusten als ze voldoen aan de volgende voorwaarden.

Ze moeten zacht en smeerbaar zijn (volledig gemixt) of kleine stukjes bevatten (geen grote brokken).

Ze moeten een mooie kleur hebben: fel geel, rood of groen zijn winners.

Ze moeten smaken naar de groente waarvan ze zijn gemaakt, en dus liever niet naar vreemde smaakmakers. Eenvoud is de sleutel tot succes.

Sommige spreads smaken beter op een boterham, andere op een broodje of in een wrap. Zoek de perfecte partner voor de spread.

Ze mogen niet te nat zijn, want dan wordt het broodje een spons. Hoe verser het broodje, hoe beter. Maar een laagje boter of mayonaise als onderlaag is een noodoplossing voor broodjes die het even moeten uithouden.

Maak de spread af met een leuk accent, zoals een krokant nootje en een fris blaadje.

4. Laat ze weten wat ze eten

Kinderen weten graag wat ze eten én waarom. Door te zeggen waarom je hen iets voorschotelt, zijn ze meer geneigd om het op te eten. Wees zo concreet mogelijk. Zeg dus niet Eet die broccoli, want die is gezond, maar wel Als je broccoli eet, krijg je meer spieren en kun je sneller lopen. Kinderen zijn dol op weetjes. Vertel hun dus gerust wat je weet over bepaalde voedingsmiddelen.

5. Vermijd de ban

Beschouw een witte boterham met choco niet als een zonde, maar als een verwennerij. Door ongezonde voeding te verbieden, maak je ze net aantrekkelijker. Laat je kinderen dus af en toe genieten van een minder gezond gerecht. Benoem de lekkernij als iets bijzonders en beperk de consumptie duidelijk. Bijvoorbeeld: woensdag is chocodag. Zo krijg je geen smeekbedes op andere dagen.