'Je hebt goed, beter, best, maar deze zijn echt fantastico', mosselkweker Jan Schot vertolkt het enthousiast gevoel van de Zeeuwse mosselkwekers dit jaar, bij het binnenhalen van de eerste oogst Zeeuwse mosselen vanmiddag voor de kust van Yerseke in Zeeland. Het enthousiasme komt doordat de mosselschelpen dit jaar uitzonderlijk goed gevuld zijn.

Rond de middag werden symbolisch de eerste Zeeuwse mosselen uit de bodemcultuur aan boord gehaald. Voor de gelegenheid werden ze met een drone aan land gebracht. Je krijgt de indruk dat de Zeeuwse mosselkwekers elk jaar zeggen dat de mosselen van een ongeziene kwaliteit zijn, maar dit jaar bedraagt het vispercentage 30 à 35 procent en daarom spreken ze van records, legt Addy Risseeuw uit. Hij is voorman van de Zeeuwse mosselkwekers. 'De hoeveelheid mossel in de schelp zo vroeg op het seizoen is heel uitzonderlijk. Wat we dit jaar zien, hebben kwekers de laatste tien à vijftien jaar niet meegemaakt.'

Johan Boskamp, gewezen voetbalcoach van onder andere Anderlecht, zat gisterenavond nog tot 1 uur de voetbalmatch Italië-Spanje te analyseren bij VRT, maar vanmorgen was Boskamp al mee aan boord op de mosselboot in Yerseke om de eerste mosselen te proeven. 'In het seizoen eet ik minimaal twee keer per week mosselen. Ik ben sowieso een halve Belg, maar wat mosselen eten betreft, ben ik een hele. Ik denk niet dat er een Hollander is die meer mosselen eet dan ik. Ze zijn zo verschrikkelijk lekker.'

De jaarlijkse productie van Zeeuwse mosselen is vijftig miljoen kilo, maar een twintigtal jaar geleden was die met honderd miljoen kilo soms het dubbele. 'Om die teruggang te compenseren, starten we buiten de kustlijn van Zeeland, in de zogenoemde voor-Delta met een proefproject', geeft Addy Risseeuw mee. 'We gaan klein beginnen en hopen daar rond 2030 met een volwaardige productie te kunnen beginnen. Dan hebben we naast de Oosterschelde en de Waddenzee een derde gebied in Nederland met mosselpercelen.' (Belga)

